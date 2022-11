Bob Iger nommé PDG de Disney avec effet immédiat

Bob Iger est de retour.

Disney a reconduit Iger au poste de PDG dimanche soir, avec effet immédiat, après que l’ancien PDG Bob Chapek ait été critiqué pour sa gestion du géant du divertissement. Chapek a été nommé directeur général en février 2020, succédant à Iger.

“Nous remercions Bob Chapek pour les services qu’il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l’entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie”, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration de Disney. Elle restera dans ce rôle.

Le bouleversement dramatique survient 11 mois après le départ d’Iger de l’entreprise et quelques jours après que Chapek a déclaré qu’il prévoyait de réduire les coûts de l’entreprise, qui avait été grevée par l’augmentation des coûts de son service de streaming, Disney +. La publication des résultats de la société au début du mois a largement sous-performé les attentes de Wall Street. Même son activité de parcs à thème, qui a signalé une augmentation de ses revenus, est tombée en deçà de ce que les analystes avaient prévu.

Chapek, dont le contrat en tant que PDG a été renouvelé plus tôt cette année, a prévu un gel des embauches, des réductions de coûts et des licenciements dans toute l’entreprise. Iger, qui a occupé le poste de PDG pendant 15 ans chez Disney, avait préféré Chapek comme son successeur. Les deux se sont finalement disputés et l’ombre de leur conflit a jeté une ombre sur l’avenir de l’entreprise.

Lisez la version complète de Disney ici:

La Walt Disney Company (NYSE : DIS) a annoncé aujourd’hui que Robert A. Iger reviendrait à la tête de Disney en tant que PDG, avec effet immédiat. M. Iger, qui a passé plus de quatre décennies au sein de la société, dont 15 ans en tant que PDG, a accepté d’occuper le poste de PDG de Disney pendant deux ans, avec pour mandat du conseil d’administration de définir l’orientation stratégique d’une croissance renouvelée et de travailler en étroite avec le conseil d’administration pour trouver un successeur à la tête de la société à la fin de son mandat. M. Iger succède à Bob Chapek, qui a démissionné de son poste.

“Nous remercions Bob Chapek pour les services qu’il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l’entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie”, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration. “Le conseil d’administration a conclu qu’alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est idéalement placé pour diriger la société à travers cette période charnière.”

“M. Iger a le profond respect de l’équipe de direction de Disney, avec laquelle il a travaillé en étroite collaboration avec la plupart jusqu’à son départ en tant que président exécutif il y a 11 mois, et il est très admiré par les employés de Disney dans le monde entier, ce qui permettra une continuité sans faille. transition de leadership », a-t-elle déclaré.

Le poste de président du conseil demeure inchangé, Mme Arnold occupant ce poste.

“Je suis extrêmement optimiste quant à l’avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d’administration m’ait demandé de revenir en tant que PDG”, a déclaré M. Iger. “Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde, plus particulièrement dans le cœur de nos employés, dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d’inspiration. Je suis profondément honoré d’être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l’excellence créative pour inspirer les générations grâce à une narration audacieuse et inégalée.

« Au cours de ses 15 années en tant que PDG, de 2005 à 2020, M. Iger a contribué à faire de Disney l’une des sociétés de médias et de divertissement les plus prospères et les plus admirées au monde avec une vision stratégique axée sur l’excellence créative, l’innovation technologique et la croissance internationale. L’héritage de Disney en matière de narration sans précédent avec les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox et quintuple la capitalisation boursière de la société pendant son mandat de PDG. M. Iger a continué à diriger les efforts créatifs de Disney jusqu’à son départ en tant que président exécutif en décembre dernier, et le solide pipeline de contenu de la société témoigne de son leadership et de sa vision.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.