Bob Iger expose ses priorités pour Disney à son retour en tant que PDG

Bob Iger était de retour au siège de Disney lundi pour rencontrer les employés pour la première fois depuis qu’il a surpris le monde des médias en revenant en tant que PDG de l’entreprise la semaine dernière.

Iger a discuté de plusieurs problèmes auxquels la société est confrontée, notamment le gel actuel des embauches de Disney et ce sur quoi il prévoit de se concentrer en ce qui concerne la plate-forme de streaming Disney +. Il a également mis en avant sa priorité n°1 alors qu’il reprend les rênes : la créativité.

Iger a déclaré aux employés lors d’une assemblée publique au siège social de la société à Burbank, en Californie, que le gel des embauches de Disney resterait en place – pour le moment.

Le gel des embauches a été annoncé plus tôt ce mois-ci par son prédécesseur, Bob Chapek. Iger a remplacé Chapek, qui a eu un mandat court mais tumultueux à la tête de Disney.

Rempli de gratitude et d’excitation d’être de retour @WaltDisneyCo! pic.twitter.com/HJYs0FAOVR – Robert Iger (@RobertIger) 28 novembre 2022

Iger a déclaré que c’était la “chose sage à faire” de maintenir le gel en place compte tenu des défis auxquels l’entreprise est confrontée. Il a également mentionné que la durée de l’arrêt des embauches sera un facteur car il aborde la « structure de coûts » globale de Disney.

L’annonce du retour d’Iger intervient à un moment de grande difficulté et d’examen minutieux pour Disney, qui fait face à des défis dans son empire médiatique. Cela inclut un cours de l’action qui a été lent toute l’année et une activité de streaming en croissance mais qui perd de l’argent.

Iger a déclaré que lorsqu’il a quitté l’entreprise l’année dernière, le succès du streaming de Disney était mesuré par de nombreuses mesures différentes, mais le principal facteur était la croissance. Cela s’est depuis déplacé vers une concentration sur “le résultat net” et “combien nous perdons et quand nous serons rentables”, a déclaré Iger.

Au lieu de “chasser les abonnés avec un marketing agressif et des dépenses agressives en contenu”, a-t-il déclaré, l’entreprise doit commencer à “rechercher la rentabilité”. Pour ce faire, Disney doit examiner “très, très attentivement” la structure des coûts de ses activités, a-t-il déclaré.

Mais Iger a déclaré que l’objectif principal de l’entreprise devait être: la «créativité», qui, selon le PDG de retour, était sa priorité n ° 1.

“Un certain nombre d’entre vous qui ont travaillé avec moi savent que je suis obsédé par ça”, a déclaré Iger à propos du muscle créatif de Disney. « Mais je suis obsédé par ça pour une raison. C’est le moteur de l’entreprise. »

Iger a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la quantité de créations de Disney, mais plutôt de la qualité des “choses que nous créons”.

Iger n’a pas perdu de temps pour mettre sa marque sur l’entreprise. Peu de temps après avoir été annoncé en tant que PDG, il a réorganisé la structure de distribution de contenu de Disney et a déclaré que Kareem Daniel, le président de l’unité Media and Entertainment Distribution de la société, quitterait Disney.

Plus tôt lundi, son premier jour de retour sur le terrain du Walt Disney Studio, Iger a tweeté une photo du siège social de Disney et a déclaré : “rempli de gratitude et d’excitation à l’idée d’être de retour”.