Bob Iger explique pourquoi Disney n’a pas acheté Twitter

Elon Musk voulait acheter Twitter. Puis il a décidé qu’il ne l’a pas fait.

Bob Iger peut comprendre.

En 2016, Iger, alors PDG de Disney, s’était convaincu que sa société devait posséder Twitter car ce serait un excellent moyen de diffuser le contenu de Disney dans le monde entier. Puis, peu avant l’élection présidentielle américaine de 2016, il a renfloué.

Iger a déjà raconté des parties de cette histoire, mais cela m’a toujours semblé déroutant: dans ses mémoires de 2019, il a déclaré que les conseils d’administration de Disney et de Twitter avaient accepté l’accord, mais qu’il avait ensuite réfléchi à cause de la «méchante» endémique sur Twitter.

Ah bon? La méchanceté n’était-elle pas évidente pour quiconque avait déjà utilisé le service pendant une seconde, sans parler de quelqu’un qui était prêt à dépenser des milliards pour cela ?

Mais aujourd’hui, nous avons eu une version plus longue de l’histoire, relayée par Iger lors de la Code Conference, en réponse à une question d’Alex Heath de The Verge. Dans celui-ci, Iger dit que Twitter aurait été une plate-forme de distribution “phénoménale” pour Disney mais qu’il serait venu avec trop de maux de tête. Parmi eux : les robots. (Semble familier?)

Voici Iger, dans ses propres mots :

«Nous avions l’intention de nous lancer dans le secteur du streaming. Nous avions besoin d’une solution technologique. Nous avons toute cette excellente propriété intellectuelle. Nous n’étions pas une entreprise technologique. Comment faire parvenir cette propriété intellectuelle aux consommateurs du monde entier ? … Et nous donnions des coups de pied dans les pneus à gauche et à droite. Nous avons pensé à nous développer. Cinq ans, 500 millions de dollars. Ce n’était pas l’argent, c’était le temps, car le monde changeait rapidement. Et en même temps, nous avons appris que Twitter envisageait une vente.

« Nous entrons immédiatement dans le processus, considérant Twitter comme la solution : une plateforme de distribution mondiale. Il était considéré comme une sorte de réseau social. Nous le voyions comme quelque chose de complètement différent. Nous pourrions mettre des nouvelles, des sports, des divertissements, [and] atteindre le monde. Et franchement, cela aurait été une solution phénoménale, en termes de distribution.

«Puis, après avoir vendu tout le concept au conseil d’administration de Disney et au conseil d’administration de Twitter, et nous sommes vraiment prêts à exécuter – la négociation était sur le point de se terminer – je suis rentré chez moi, j’ai réfléchi pendant un week-end et j’ai pensé:” Je ” Je n’examine pas cela avec autant d’attention que j’en ai besoin. Oui, c’est une excellente solution du point de vue de la distribution. Mais cela viendrait avec tellement d’autres défis et complexités qu’en tant que manager d’une grande marque mondiale, je n’étais pas prêt à assumer une distraction majeure et à devoir gérer des circonstances qui n’étaient même pas proches de tout ce que nous avions rencontré auparavant.

« Chose intéressante, parce que j’ai lu les nouvelles ces jours-ci, nous avons examiné très attentivement tous les utilisateurs de Twitter – je suppose qu’ils s’appellent des utilisateurs ? – et nous avons à ce moment-là estimé avec l’aide de Twitter qu’une partie substantielle – pas une majorité – n’était pas réelle.

« Je ne me souviens pas du nombre, mais nous avons fortement réduit la valeur. Mais cela faisait partie de notre économie. En fait, l’affaire que nous avions était assez bon marché.

« Ensuite, vous devez bien sûr examiner tous les discours de haine et le potentiel de faire autant de mal que de bien. Nous sommes dans le domaine de la fabrication de produits amusants à Disney – de ne rien faire d’autre que du bien, même s’il y en a d’autres aujourd’hui qui critiquent Disney pour le contraire, ce qui est faux. C’était juste quelque chose que nous n’étions pas prêts à assumer et je n’étais pas prêt à assumer en tant que PDG d’une entreprise et je pensais que cela aurait été irresponsable.