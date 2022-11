Bob Iger est nommé PDG de Disney, envoyant des ondes de choc dans l’industrie

NEW YORK – Les actions ont glissé à Wall Street dans l’après-midi de lundi pour lancer une semaine raccourcie par les vacances.

Le S&P 500 était en baisse de 0,3 % à 15 h 04, heure de l’Est. Le composite Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 1%.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 4 points, soit moins de 0,1%, à 33 748. Un bond de 6,1% de Walt Disney a aidé à soutenir l’indice, qui oscillait entre de petits gains et pertes. Le géant du divertissement a annoncé qu’il avait évincé le PDG Bob Chapek et ramené son prédécesseur, Bob Iger, pour le remplacer.

Les actions énergétiques ont été parmi les plus grands perdants du marché au sens large, les prix du pétrole brut américain ayant baissé de 0,4 %. Exxon Mobil a chuté de 1,4 %.

Les valeurs technologiques et les détaillants ont également pesé sur les principaux indices. Apple a chuté de 1,9 % et Target de 3,3 %.

Les actions de soins de santé, les fabricants d’articles ménagers et d’autres segments du marché ont mieux résisté. Bristol-Myers Squibb a progressé de 1,9 % et PepsiCo de 1,8 %.

Les actions des petites sociétés ont également perdu du terrain, entraînant une baisse de 0,8 % de l’indice Russell 2000.

Les marchés européens ont pour la plupart chuté, tandis que les marchés asiatiques ont clôturé en baisse.

Les rendements obligataires ont chuté. Le rendement du Trésor à 10 ans, qui influe sur les taux hypothécaires, a glissé à 3,82 % contre 3,83 % vendredi soir.

Les investisseurs font face à une semaine relativement calme. Les marchés américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et fermeront tôt vendredi.

La Réserve fédérale publiera mercredi le procès-verbal de sa dernière réunion politique et donnera potentiellement aux investisseurs un meilleur aperçu de la lutte de la banque centrale contre l’inflation. La Fed reste une priorité pour les investisseurs alors qu’elle continue d’augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre les prix obstinément élevés de tout, de la nourriture aux vêtements.

La Fed a déclaré qu’elle pourrait atténuer l’ampleur de sa hausse des taux, mais qu’elle pourrait éventuellement devoir augmenter les taux à un niveau plus élevé que prévu pour atteindre son objectif de maîtriser des prix douloureusement élevés. Son taux de référence se situe actuellement entre 3,75 % et 4 %, contre près de zéro en mars.

Wall Street craint que la Fed n’aille trop loin dans la hausse des taux d’intérêt, ce qui pourrait freiner suffisamment l’économie pour la faire glisser dans une récession. L’inflation a quelque peu diminué tandis que les points clés de l’économie, y compris les dépenses de consommation et l’emploi, restent solides.

Les investisseurs n’ont pas beaucoup de nouvelles économiques à examiner cette semaine, mais certaines mises à jour tardives sur les bénéfices et les entreprises pourraient fournir plus d’informations sur la trajectoire de l’inflation et son impact continu.

Carvana a chuté de 3,8% après avoir déclaré qu’elle réduirait ses effectifs de 8% alors que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt compriment le marché automobile.

Le détaillant d’électronique Best Buy et le détaillant à rabais Dollar Tree publieront leurs derniers résultats financiers mardi. Le fabricant de matériel agricole Deere publiera ses résultats mercredi.

L’inflation demeure la principale préoccupation économique mondiale, mais plusieurs autres problèmes planent sur les marchés.

La Chine a annoncé dimanche son premier nouveau décès dû au COVID-19 en près de six mois alors que de nouvelles mesures strictes sont imposées à Pékin et dans tout le pays pour se prémunir contre de nouvelles épidémies. Les politiques de verrouillage strictes en cours de la Chine ont freiné la croissance économique de la deuxième plus grande économie du monde et stressé les entreprises.

L’opérateur de casinos Wynn Resorts, qui a une large présence en Chine, a chuté de 2,7%. Las Vegas Sands a glissé de 3,9 %.

Joe McDonald et Matt Ott ont contribué à ce rapport.

De Damian J. Troise et Alex Veiga

THE ASSOCIATED PRESS

