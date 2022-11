Bob Iger est de retour. Il est la main ferme dont Disney a besoin en tant que PDG pour le remettre sur les rails

Bob Chapek est sorti en tant que directeur général de Disney (DIS), a annoncé la société dimanche soir, un remaniement de la direction qu’il y a près de deux semaines, nous avons commencé à défendre comme nécessaire pour remettre le géant du divertissement sur les rails. Nous sommes ravis de voir Bob Iger revenir au poste de PDG près de trois ans après l’avoir quitté, et le marché est d’accord alors que les actions de Disney ont bondi de 9 % dans les échanges avant commercialisation lundi matin à plus de 100 $ chacune. À la clôture de vendredi, le titre était en baisse de 35 % depuis le début de l’année. La reconduction d’Iger, qui prend effet immédiatement, intervient également environ 11 mois après sa démission en tant que président de Disney. Chapek était le successeur trié sur le volet d’Iger, mais la confiance des investisseurs dans Chapek avait commencé à décliner ces derniers mois alors que les actions de Disney luttaient pour trouver un élan et que les pertes dans sa division de streaming augmentaient. Après les terribles résultats de Disney au quatrième trimestre le 8 novembre, le Club n’a pas eu d’autre choix que d’appeler à l’éviction de Chapek. Jim Cramer a doublé la nécessité d’un changement de PDG jeudi lors de la “réunion mensuelle” du club en novembre, prédisant correctement que les actions de Disney augmenteraient à la nouvelle du remplacement de Chapek. Disney a déclaré que Chapek avait démissionné. Le mandat de Chapek devait durer jusqu’en juillet 2025, après que le conseil d’administration de Disney ait approuvé à l’unanimité une prolongation de contrat de trois ans fin juin. Iger s’est engagé à servir deux ans en tant que PDG et a accepté d’aider le conseil à développer son éventuel remplaçant, selon Disney. Iger a précédemment dirigé Disney de 2005 à 2020. Les analystes de Wall Street voient généralement le retour d’Iger de manière positive, quoique plutôt inattendu. Bank of America a réitéré sa note d’achat et son objectif de prix de 115 $, écrivant dans une note aux clients qu’Iger à la barre “pourrait considérablement renforcer le sentiment des investisseurs et introduire un catalyseur potentiel à venir sous la forme d’une nouvelle direction stratégique”. Pendant ce temps, la société de recherche axée sur les médias MoffettNathanson a mis à niveau Disney à l’équivalent d’un achat en attente et a augmenté son objectif de prix de 100 $ à 120 $. “Ce que je trouve à propos de Bob Iger, c’est qu’il est honnête et direct. Ce sera un régime différent que lorsqu’il a commencé. Il va devoir couper des choses. Il va devoir examiner le portefeuille et vraiment prendre des décisions difficiles. Mais c’est ce qui doit être fait maintenant. L’entreprise est dans un endroit différent “, a déclaré lundi l’analyste Michael Nathanson à CNBC. La prise du Club Iger sera la main ferme dont Disney a besoin en ce moment critique. C’est un communicateur efficace et respecté. Nous nous attendons à ce qu’il soit beaucoup plus réfléchi en termes de navigation dans la division des médias de l’entreprise et de positionnement de l’activité de streaming vers une croissance rentable. Iger devra également résoudre le problème du bilan de Disney. Lorsque Disney a annoncé ce terrible trimestre plus tôt ce mois-ci qui montrait que ses dépenses et ses pertes d’exploitation étaient trop élevées, nous avons exprimé notre frustration face au leadership de Disney. Le trimestre a clairement montré que la stratégie de Chapek ne fonctionnait pas et qu’un changement au sommet était nécessaire pour ramener cette grande franchise sur le chemin de la victoire. Si vous avez écouté notre « réunion mensuelle » de novembre la semaine dernière, vous auriez entendu à quel point nous étions passionnés par le fait que le retrait de Chapek était dans le meilleur intérêt des actionnaires. Nous avons dit que les actions de Disney éclateraient immédiatement lors de son licenciement parce qu’il avait montré qu’il était trop incapable de diriger une entreprise de l’échelle de Disney. Nous sommes heureux de voir le conseil d’administration écouter ses actionnaires et faire un changement au sommet. Aussi bon que Chapek exploitait les parcs à thème pendant la pandémie de Covid et jusqu’à la réouverture avec des marges record, Disney en son cœur est une entreprise créative et il n’avait pas les côtelettes créatives à diriger. Dans le passé, nous étions disposés à accorder à Chapek le bénéfice du doute en raison de son expérience dans l’exploitation de la division rentable des parcs à thème de l’entreprise. Nous avons également reconnu que des complications externes telles que la pandémie de Covid étaient hors de son contrôle, et même certains défis internes – comme le bilan chargé de dettes de Disney – ont été hérités. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que l’orientation opérationnelle de Disney manquait, en particulier du côté du streaming, et qu’une correction de cap était nécessaire. En ce qui concerne les critiques passées de l’accord Fox sous Iger, son retour peut peut-être aider à résoudre cette intégration troublée. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Dans le passé, nous étions disposés à accorder à Chapek le bénéfice du doute en raison de son expérience dans l'exploitation de la division rentable des parcs à thème de l'entreprise. Nous avons également reconnu que des complications externes telles que la pandémie de Covid étaient hors de son contrôle, et même certains défis internes – comme le bilan chargé de dettes de Disney – ont été hérités. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que l'orientation opérationnelle de Disney manquait, en particulier du côté du streaming, et qu'une correction de cap était nécessaire. En ce qui concerne les critiques passées de l'accord Fox sous Iger, son retour peut peut-être aider à résoudre cette intégration troublée. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.)

Bob Iger, PDG, The Walt Disney Company Scott Mlyn | CNBC