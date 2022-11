Bob Iger est de retour en tant que PDG de Disney après 2 ans

Bob Iger est à nouveau directeur général de The Walt Disney Company.

Disney a annoncé dimanche qu’Iger avait succédé en tant que PDG à Bob Chapek, qui a démissionné de ses fonctions, avec effet immédiat.

“Nous remercions Bob Chapek pour les services qu’il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l’entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie”, a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration (via le journaliste hollywoodien). “Le conseil d’administration a conclu qu’alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est idéalement placé pour diriger la société à travers cette période charnière.”

En 2005, Iger est devenu le PDG de Disney et a occupé ce poste pendant 15 ans. Il retraité en février 2020 (bien qu’il ait continué à occuper le poste de président exécutif jusqu’en décembre 2021), et a été remplacé par le directeur des parcs Chapek, un vétéran qui avait passé près de trois ans dans l’entreprise.

Le retour d’Iger en tant que PDG semble être un accord temporaire de deux ans.

Iger “a accepté d’occuper le poste de PDG de Disney pendant deux ans, avec un mandat du conseil d’administration pour définir l’orientation stratégique d’une croissance renouvelée et de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration pour développer un successeur pour diriger la société à la fin de son mandat”, dit le conseil.

“Je suis extrêmement optimiste pour l’avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d’administration me demande de revenir en tant que PDG”, a déclaré Iger dans un communiqué.

“Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le cœur de tant de personnes à travers le monde, plus particulièrement dans le cœur de nos employés, dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d’inspiration. Je suis profondément honoré de être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l’excellence créative pour inspirer les générations grâce à une narration audacieuse et inégalée.”

De côté du lancement du service de streaming Disney Plusles 15 dernières années d’Iger en tant que PDG ont été marquées par la Acquisition de Pixar pour 7,4 milliards de dollarsla Acquisition de Marvel pour 4 milliards de dollars et le Rachat pour 4 milliards de dollars du studio Star Wars Lucasfilm. Heure nommée Homme d’affaires Iger de l’année pour 2019.

Le mandat de deux ans de Chapek a été teinté de controverses. Fin 2021, plus de 80 000 personnes avaient signé une pétition cherchant à supprimer Chapek en tant que PDG. Une série de problèmes a affecté Disneyland, de pannes de service d’application à la hausse des prix. En mars, Chapek a reçu un contrecoup des employés de Disney pour ne pas avoir immédiatement condamné un projet de loi anti-LGBTQ en Floride.