Bob Iger de Disney dit que Pixar était « probablement la meilleure » acquisition en tant que PDG

Lors de son premier appel aux bénéfices en tant que PDG en 2005, Bob Iger a déclaré aux investisseurs que sous sa direction, Walt Disney serait « discipliné » dans son approche des acquisitions, recherchant des opportunités qui ont aidé l’entreprise à s’adapter, et pas seulement à se développer pour des raisons d’expansion.

Dans les deux mois suivant cet appel, il a annoncé que Disney allait acquérir Pixar Animation Studios pour 7,4 milliards de dollars.

Avec le recul, Iger – qui a quitté le poste de direction en 2020 – se dit très fier de cette acquisition.

« Je suis fier de beaucoup de décisions qui ont été prises », a-t-il déclaré dans une interview sur « Squawk on the Street » avec David Faber de CNBC diffusée mardi. « Certainement, les acquisitions – je dirais de toutes – Pixar, parce que c’était le premier. Et cela nous a mis sur la voie de la réalisation de ce que je voulais réaliser, à savoir l’échelle en matière de narration. C’était probablement le meilleur. »

Lorsque Disney a annoncé l’acquisition pour la première fois, les analystes étaient sceptiques. Certains ont estimé que Disney avait payé trop cher pour le studio d’animation. Même le conseil d’administration de l’entreprise et son ancien PDG ont remis en question l’accord de plusieurs milliards de dollars.

Maintenant, Iger est salué comme un génie. Depuis la sortie du premier film de Pixar « Toy Story » en 1995, le studio d’animation a réalisé plus de 14,7 milliards de dollars de ventes au box-office mondial. Environ 11,5 milliards de dollars sont venus après l’acquisition de Disney, selon les données de Comscore.

« Ce que je voulais faire plus que tout, c’est envoyer un signal à tout le monde chez Disney que c’était un nouveau jour, que nous étions plus ouverts d’esprit sur l’expansion, en particulier sur les partenariats », a déclaré Iger. « Cette créativité était la stratégie la plus importante pour l’entreprise. Et Pixar, à ce moment-là, illustrait la narration originale, la qualité et la créativité à leur plus haut niveau. »

Au moment de l’acquisition de Pixar, l’animation Disney avait du mal à répéter la série à succès de longs métrages d’animation qu’elle avait créés dans les années 90, notamment « Le Roi Lion », « Aladdin » et « Pocahontas ».

Disney avait déjà une relation avec Pixar, ayant coproduit des films comme « Toy Story », « Monsters, Inc. » et « Finding Nemo » et aidé à la distribution des films. Iger a vu une entreprise pleine d’innovation et de créativité qu’il pourrait utiliser pour revitaliser l’animation Disney.

Iger a noté que la façon dont Disney a géré l’intégration de Pixar dans son entreprise a aidé à persuader d’autres propriétaires de marques de croire que leur héritage ne serait pas perdu. Cela inclut Marvel et Lucasfilm. Iger a également joué un rôle déterminant dans la négociation de l’accord d’acquisition de la 20th Century Fox.

« Vous regardez ‘Frozen’ et vous regardez ‘Moana’ et vous regardez ‘Zootopia’ et vous regardez ‘Wreck It Ralph’ et vous regardez ‘Tangled’ et le nombre de Oscars et le succès au box-office, et toute la propriété intellectuelle que cela a créée – générée », a déclaré Iger. « Vous savez, tout était vraiment lié, tout ce que nous avons fait chez Disney Animation depuis lors était lié à l’acquisition de Pixar. »

Les actions Disney ont clôturé en baisse de 1,5% à 146,47 $ lundi. L’action a chuté de plus de 19% jusqu’à présent en 2021, portant sa valeur marchande à 266,23 milliards de dollars.

Branchez-vous sur CNBC tout au long de la journée pour en savoir plus sur l’interview de David Faber avec Bob Iger.