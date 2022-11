Bob Iger agit rapidement pour démanteler la réorganisation de Chapek de Disney

New York

CNN Affaires

—



Un jour après l’annonce choquante du retour de Bob Iger à Disney et l’éviction de son successeur devenu prédécesseur Bob Chapek, un Hollywood étonné se demande ce que ce déménagement signifie exactement pour le géant du divertissement à court et à long terme. avenir.

Mais si les questions qui se posent ne manquent pas, deux choses sont certaines. Tout d’abord, les investisseurs sont ravis qu’il règne à nouveau sur le Magic Kingdom. Les actions de Disney ont terminé lundi en hausse de plus de 6% un jour où le Dow Jones était légèrement en baisse. Deuxièmement, Iger agit rapidement – ​​n’attendant même pas 24 heures complètes pour annoncer des changements radicaux – pour démanteler la réorganisation de l’entreprise par Chapek.

La vitesse à laquelle Iger se précipite est particulièrement remarquable étant donné que le conseil d’administration de Disney n’a fait son ouverture pour qu’Iger revienne dans l’entreprise assiégée que vendredi. “Cela a littéralement commencé vendredi et s’est terminé dimanche”, a déclaré à CNN une personne connaissant le sujet, ajoutant qu’Iger “se sentait obligé de revenir parce qu’il se souciait vraiment de l’entreprise”.

Maintenant, il appelle déjà de gros jeux.

Une version de cet article est parue pour la première fois dans la newsletter «Reliable Sources». Inscrivez-vous ici pour recevoir le résumé quotidien relatant l’évolution du paysage médiatique.

Dans une note de service du lundi soir envoyée aux employés de Disney Media and Entertainment Distribution, un organe clé de l’entreprise créée par Chapek qui a frustré certains créatifs, Iger a annoncé que Kareem Daniel, le chef de la division et un allié de Chapek, allait “quitter l’entreprise”. ”

Iger a également annoncé que le géant du divertissement subirait une transformation plus large avec lui de retour à la barre. “Au cours des prochaines semaines, nous commencerons à mettre en œuvre des changements organisationnels et opérationnels au sein de l’entreprise”, a écrit Iger aux employés. “J’ai l’intention de restructurer les choses d’une manière qui honore et respecte la créativité en tant que cœur et âme de qui nous sommes.”

Iger a ajouté qu’il avait demandé à Dana Walden, Alan Bergman, Jimmy Pitaro et Christine McCarthy de “travailler ensemble sur la conception d’une nouvelle structure qui remet davantage de décisions entre les mains de nos équipes créatives et rationalise les coûts”. Iger a déclaré que l’objectif “est de mettre en place la nouvelle structure dans les mois à venir”.

En dehors de la réorganisation d’Iger de la réorganisation de Chapek, le chef de Disney pourrait également annuler une autre décision clé prise par Chapek qui n’est qu’à quelques semaines de son entrée en vigueur : la hausse des prix de Disney+. Iger a lancé Disney + à seulement 6,99 $ par mois et, comme l’a rapporté Alex Sherman de CNBC, sa stratégie consistait à “augmenter lentement les prix au fil du temps”. Chapek, cependant, a abandonné ce modus operandi plus tôt cette année lorsqu’il a fait grimper le prix à 10,99 $ par mois.

En regardant plus loin dans l’avenir, de plus grandes questions abondent : à quoi ressemblera Disney lorsque le contrat de deux ans d’Iger sera terminé ? Comment Iger va-t-il positionner et remodeler l’entreprise à l’ère numérique ? Pourrait-il faire un geste pour se débarrasser d’ABC et de la division de diffusion? Ou peut-être exécuter un méga-accord pour manger une entreprise comme Netflix ? Ou Disney lui-même sera-t-il dévoré par un géant de la Big Tech comme Apple ?

Une source d’une agence de talents de premier plan a souligné que la plus grande question à laquelle Iger devra répondre est de savoir comment il « surmonte sa dernière course en tant que PDG ».

“Le monde est un endroit beaucoup plus compliqué qu’il ne l’était il y a quelques années et il va être difficile d’être à la hauteur de la réputation qu’il s’est bâtie en tant que PDG de médias le plus formidable de tous les temps”, a déclaré la source. “Et il va avoir une courte piste pour plaire à Wall Street, à son personnel, à ses partenaires créatifs et au public.”

“Tellement pour sortir au sommet.”