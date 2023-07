Bob Huggins dit qu’il est en cure de désintoxication et prévoit de reprendre l’entraînement à WVU

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

La saga de la démission de Bob Huggins-West Virginia ne cesse de devenir plus étrange à la seconde près.

Huggins, qui a démissionné et pris sa retraite le 17 juin à la suite d’une arrestation pour conduite sous influence et tenir des propos homophobes visant à Xavier fans d’une station de radio de Cincinnati quatre semaines auparavant, ont doublé en affirmant qu’il n’avait jamais officiellement démissionné de l’université et qu’il était toujours employé comme entraîneur en chef de basket-ball masculin à l’école.

Dans une déclaration publiée par son nouvel avocat David A. Campbell, Huggins a déclaré qu’il « s’est volontairement enregistré dans un centre de réadaptation de classe mondiale et j’ai l’intention de rester dans le centre jusqu’à ce que je sois autorisé à reprendre mes fonctions d’entraîneur actif ».

Huggins a ajouté que la lettre publiée par la Virginie-Occidentale annonçant la démission et la retraite de Huggins a été « prétendument écrite » par lui, et qu’il n’a pas rédigé ni révisé cette déclaration, qui peut être trouvée ci-dessous.

Huggin a ajouté :

« Je suis employé par WVU en vertu d’un contrat de travail. Je n’ai jamais soumis l’avis requis en vertu du contrat de travail pour démissionner volontairement. J’ai fait savoir à WVU que je cherchais une réadaptation. Cependant, WVU n’était pas disposé à me parler de l’événement de Pittsburgh. ni de me donner le temps d’obtenir un avocat pour revoir mon contrat de travail. J’ai rencontré mes joueurs le 17 juin 2023 et leur ai dit la vérité – que je ne savais pas ce qui m’arriverait, mais que si je n’étais pas leur entraîneur , J’espérais que je serais remplacé par un entraîneur que j’ai recommandé à WVU. Plus important encore, que je reste ou non, j’encourageais les joueurs à rester à WVU. Mes joueurs passent en premier et ils avaient besoin d’entendre mon soutien pour WVU directement de moi.

« Maintenant que j’ai obtenu un avocat pour revoir le contrat de travail et que j’ai vu les commentaires de WVU sur mon statut actuel, il est clair que WVU n’a pas géré la situation de manière appropriée.

« Plus important encore, le programme de basket-ball est dans le besoin et j’ai un fort désir de terminer ma carrière en tant qu’entraîneur en chef de basket-ball pour le programme que j’aime. J’espère rencontrer WVU dans un proche avenir pour résoudre cette situation. »

La vice-présidente et avocate générale de l’Université de Virginie-Occidentale, Stephanie Taylor, a contredit la déclaration de Huggins dans une lettre emphatique lundi, déclarant que « les faits prouvent que ces positions (de Huggins et Campbell) sont sans fondement ».

La lettre détaille que M. John Gianola, l’avocat de longue date de Huggins, a activement travaillé avec Huggins et l’université au cours des deux jours des 16 et 17 juin pour négocier la démission et la retraite, Gianola détenant « environ 70 minutes de téléphone ». conversations » avec WVU au cours de ce week-end.

En ce qui concerne la démission envoyée à l’université par le compte de messagerie de l’épouse de Huggins, June, l’université déclare que la seule raison pour laquelle elle provenait de Mme Huggins était que Bob n’utilisait pas le courrier électronique et que Gianola avait des problèmes informatiques dans son bureau. La lettre ajoute que « M. Gianola a spécifiquement demandé à l’Université d’envoyer un langage que l’Université trouverait acceptable dans une telle notification de démission ».

La lettre ajoute que Huggins a engagé des conversations avec son administrateur, le directeur sportif adjoint de la WVU, Steve Uryasz, dans la nuit du 17 juin pour confirmer qu’il démissionnait après avoir spécifiquement dit à ses joueurs et aux membres du personnel qu’il démissionnait.

La lettre souligne également que Huggins a nettoyé son bureau le dimanche 18 juin, avec le directeur sportif Wren Baker à portée de main, et pendant cette période, Huggins n’a jamais mentionné qu’il n’avait pas réellement démissionné ou pris sa retraite.

« Il n’y a aucun élément de preuve dans la loi ou sur ces faits pour suggérer que M. Huggins peut maintenant ignorer sa démission et ses actions sur lesquelles tous se sont appuyés, annuler sa séparation volontaire et retourner au travail comme si rien de tout cela ne s’était jamais produit », Taylor ajoute.

Cet échange de lettres fait suite à une première interaction entre Campbell et l’Université de Virginie-Occidentale vendredi et samedi.

Avant sa démission, Huggins était l’entraîneur-chef le plus actif du basket-ball universitaire, avec 935 victoires et deux voyages au Final Four au cours de ses plus de quatre décennies à la barre.

Ces échanges de Campbell menaçant de poursuivre l’université surviennent deux semaines après que la Virginie-Occidentale a nommé Josh Eilert, un disciple de Huggins, entraîneur-chef par intérim de l’école pour la saison 2023-24.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

