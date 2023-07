L’ancien entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale, Bob Huggins, a déclaré que la lettre de démission publiée par l’université après son arrestation et son accusation de conduite sous influence le mois dernier était une « fausse déclaration » et « envoyée sous mon nom, mais aucune signature n’est incluse », ce qui signifie qu’il devrait toujours être employé par l’école, selon plusieurs rapports.

Huggins a déclaré qu’il voulait « remettre les pendules à l’heure au cours des deux dernières semaines » à la suite d’une accusation de DUI après son arrestation à Pittsburgh le 16 juin, selon une déclaration publiée par Huggins par l’intermédiaire de son avocat, David A. Campbell, à l’Associated Press lundi.

Huggins a également déclaré qu’il s’était enregistré dans un centre de réadaptation après l’arrestation, selon l’Associated Press, et avait « assumé la responsabilité de l’erreur et (a) suivi un cours pour vérifier qu’une telle erreur ne se reproduira pas à l’avenir ».

Huggins a également déclaré qu’il prévoyait de rester dans le centre de réadaptation non spécifié « jusqu’à ce que je sois autorisé à reprendre mes fonctions d’entraîneur actif », selon l’Associated Press.

Un jour après l’arrestation de Huggins en juin, une déclaration qui lui est attribuée indiquait que ses actions « ne représentaient pas les valeurs de l’université ou le leadership attendu dans ce rôle ».

« Bien que j’aie toujours essayé de représenter notre université avec honneur, je vous ai tous laissé tomber – et moi-même -« , indique le communiqué. « Je suis seul responsable de ma conduite et je m’excuse sincèrement auprès de la communauté universitaire, en particulier auprès des étudiants-athlètes, des entraîneurs et du personnel de notre programme. »

Le président de Virginie-Occidentale, E. Gordon Gee, et le directeur sportif Wren Baker ont publié une déclaration conjointe à l’époque qui disait : « Nous soutenons sa décision afin qu’il puisse se concentrer sur sa santé et sa famille. »

La Virginie-Occidentale a déclaré samedi à Campbell dans une lettre que l’université « n’acceptera pas la rénovation de M. Huggins de sa démission, ni ne le réintégrera en tant qu’entraîneur-chef du programme de basket-ball masculin », selon l’AP. Le média a également rapporté que l’université avait publié lundi une réponse supplémentaire indiquant que l’affirmation de Huggins selon laquelle il n’avait pas démissionné « était frivole ».

L’arrestation est intervenue un peu plus d’un mois après que Huggins ait utilisé à deux reprises une insulte anti-gay dans une interview en direct avec une station de radio de Cincinnati. Huggins s’est rapidement excusé, le décrivant comme une « phrase insensible et odieuse ». La Virginie-Occidentale l’a suspendu pour trois matchs, a réduit son salaire de 1 million de dollars et a modifié son contrat, changeant son contrat pluriannuel en un contrat annuel. Huggins devait également suivre des sessions de formation avec le centre LGBTQ + de WVU.

À la suite de cet incident, Gee et Baker ont déclaré dans un communiqué qu’il avait été « explicitement clair pour l’entraîneur Huggins que tout incident de langage similaire désobligeant et offensant entraînera une résiliation immédiate ».

L’incident radio en direct est survenu lors d’un segment d’appel sur 700 WLW avec l’éminent et animateur de longue date de la radio de Cincinnati, Bill Cunningham. Huggins a posé une question sur l’Université Xavier, son ancien rival de basket-ball crosstown de son temps en tant qu’entraîneur à l’Université de Cincinnati (1989-2005). Huggins a utilisé à deux reprises une insulte anti-gay en se référant aux fans de Xavier, les décrivant comme «f—, catholique f—», dénigrant également l’affiliation religieuse jésuite de Xavier dans le processus.

Huggins avait déjà été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies à Cincinnati en juin 2004, un incident qui comprenait plus tard une diffusion publique des images de la caméra de tableau de bord de l’arrestation. Huggins, l’entraîneur de Cincinnati à l’époque, a démissionné en août 2005 après avoir été expulsé par la présidente de l’université Nancy Zimpher pour ce qu’elle a décrit comme un leadership qui ne correspondait pas à son plan pour améliorer la réputation académique du programme.

Huggins avait un dossier de 345-203 en 16 saisons en Virginie-Occidentale. Ses 934 victoires en Division-I en carrière se classent au quatrième rang de tous les temps.

Il a également amassé un record de 399-127 en 16 saisons à Cincinnati, dont 14 participations consécutives au tournoi NCAA. Huggins a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2022.

