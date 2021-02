Photographie: Ariel Leon / AP

Quel adjectif devrait décrire «l’Américain» actif en politique étrangère? Graham Greene a choisi «calme», car son personnage a nui à un pays qu’il ne comprenait pas. Eugene Burdick et William Lederer ont utilisé «laid».

Robert D. Kaplan, l’un des chroniqueurs américains les plus réfléchis des affaires étrangères, propose «bien» de décrire Bob Gersony, qui, dans «une existence monastique frugale à la fois obscure et extraordinaire», a consacré sa vie à utiliser le pouvoir et le trésor de la Les États-Unis au service des autres par l’action humanitaire.

Fils de réfugiés de l’Holocauste, il n’a jamais occupé un poste officiel au gouvernement. Il était plutôt un entrepreneur du département d’État, de l’USAid ou des Nations Unies. Pourtant, son travail a amélioré la vie de millions de personnes, sauvé de nombreuses personnes, et corrigé des politiques qui auraient pu autrement être mises en œuvre par des personnalités «laides» ou «calmes» qui ne comprenaient pas les pays dans lesquels elles opéraient.

La méthode de Gersony était simple: mener des entretiens par l’intermédiaire d’un traducteur de confiance avec des individus fuyant le conflit, pour rester «en contact continu et tactile avec les preuves». C’était un travail épuisant dans des circonstances extrêmement difficiles, mais ses informations, transmises aux hauts responsables politiques dans des «rapports Gersony» très détaillés, étaient à la fois essentielles et souvent (comme au Mozambique et en Bosnie) à l’opposé de ce que la communauté politique croyait ou souhaitait croire.

La vérité sur un lieu «émerge du bas vers le haut», a-t-il dit, et donc «il faut toujours croire les réfugiés».

La responsabilité, l’intégrité absolue, l’objectivité et l’audace de parler à l’autorité étaient ses mots d’ordre. Son indépendance signifiait une insécurité personnelle. Il partageait souvent une simple cabane avec un traducteur et dormait avec ses notes sous son oreiller. Le danger et les difficultés personnelles faisaient partie du travail, mais aucune autre manière ne pouvait émerger la vérité et formuler une politique efficace.

«Quand vous écoutez les gens ordinaires», croyait Gersony, «il y a tellement de sagesse.

Kaplan appelle Gersony «un cerveau mathématique axé sur les affaires avec une tendance conservatrice non idéologique … pensez à lui comme un personnage émotionnellement torturé tout droit sorti d’un roman de Saul Bellow, absorbé tout au long de sa vie dans les environnements tropicaux maussades et dangereux définis par Joseph Conrad. «

C’est aussi l’histoire d’une autre ère de politique étrangère américaine, où réalisme et humanisme se sont combinés pour inclure les droits de l’homme dans l’intérêt national, sur fond de guerre froide, si souvent chaude dans les pays en développement. Les droits de l’homme et la grande stratégie se complètent. Gersony avait des patrons qui étaient «d’authentiques Américains du cœur… les fonctionnaires ultimes désintéressés… profondément moraux sans être idéologiques, tout en opérant au sommet de la structure du pouvoir».

Gersony a commencé au Guatemala, où il a commencé une école de langue et après le tremblement de terre de 1976 a travaillé avec des organisations de secours. Il a pris en charge les secours en cas d’ouragan en Dominique, tenant tête au Premier ministre, affirmant: «Si vous donnez du pouvoir aux gens, ils ne seront pas corrompus. Passant au Salvador pendant la guerre civile, il a recommandé des programmes massifs d’emploi pour les personnes déplacées, la construction de canaux d’égouts et de rues pavées – des améliorations pratiques qui ont également découragé les guérilleros d’attaquer la population.

Ses solutions étaient souvent d’une simplicité élégante car elles apportaient la dignité du travail et reflétaient ce que les gens voulaient réellement. Et pourtant, comme l’écrit Kaplan, «il n’avait toujours pas de références… au sens carriériste ordinaire, il s’était élevé aussi loin qu’il l’aurait jamais fait. Pour Kaplan, comme pour Gersony, «une vie pleine de sens est une question de vérité, pas de succès».

Les affectations ont continué à venir: les boat people vietnamiens en Thaïlande; Soudan et Tchad; Honduras, où sa recommandation contre-intuitive mais précise a montré une fois de plus que «le travail de terrain au niveau du terrain… triomphe de la discussion des grandes idées abstraites». Dans le triangle inférieur de l’Ouganda, il a découvert le génocide avec l’aide inattendue d’un officier britannique conseillant le président Obote. Le secrétaire d’État, George Shultz, a coupé l’aide.

Comme l’écrit Kaplan, «L’histoire a pivoté en Afrique australe grâce à Bob Gersony.» Après une rencontre inhabituelle avec Shultz et Maureen Reagan, fille du président, les États-Unis n’ont pas aidé les guérilleros de la Renamo au Mozambique. Gersony s’est attaqué à une situation extrêmement complexe en Somalie et, au lendemain du génocide rwandais, a travaillé avec le HCR sur le rapatriement des Hutus. Comme l’a dit un fonctionnaire, sa révélation indésirable de la vérité «a mis fin à la machine à tuer». Il a travaillé dans le nord de l’Ouganda avec World Vision bien avant que Joseph Kony ne devienne un hashtag. Connaissant les dangers du voyage dans cette région, «il a traité le chef du parc automobile comme un haut fonctionnaire».

Gersony a travaillé sans relâche. «Si nous sautions le déjeuner», a-t-il dit, «nous pourrions interroger un réfugié de plus, et chaque réfugié était précieux – vous ne saviez jamais lequel apporterait une percée dans la compréhension.»

De l’aveu même de Kaplan, son livre est aussi quelque chose de sa propre histoire, une plainte pour une époque où les modérés internationalistes dominaient les deux parties et le service extérieur a connu «le dernier âge d’or de la diplomatie américaine … lorsque la bureaucratie à tous les niveaux avait suffisamment d’argent et a récompensé les talents »en favorisant« ce consensus de sécurité nationale solide et modéré qui n’existe plus ».

Kaplan ne regrette pas tout à fait la fin de la guerre froide, mais il note la séparation qui en résulte entre idéalisme et pouvoir.

En effet, la carrière de Gersony s’est terminée dans un monde très différent. Kaplan voit dans Plan Colombia, une poussée du début des années 2000 contre les guérilleros de gauche et les cartels de la drogue, comme «un précurseur des fiascos en Afghanistan et en Irak», où des projets gigantesques et un «processus interinstitutions dysfonctionnel» ont souvent échoué faute de perspective. Les tâches ultérieures de Gersony comprenaient le suivi de l’aide alimentaire pour la Corée du Nord, l’examen de l’insurrection maoïste au Népal (et souhaitant que l’USAid ait continué à construire des routes là-bas), et la planification des catastrophes en Micronésie, où «dans ce siècle naval émergent… l’Océanie était en effet au cœur de géopolitique »et contrôle des voies de navigation.

Réalisme et idéalisme peuvent-ils se combiner à nouveau? Uniquement à travers ce que l’universitaire français Gérard Prunier a écrit sur «le grand respect de Gersony pour la vérité factuelle. Le monde n’est pas seulement une interprétation ou un lieu de récits concurrents. » En fin de compte, la vie de Kaplan à Gersony rappelle les conseils d’un autre Américain par excellence, Mark Twain: «Faites ce qu’il faut. Cela satisfera certaines personnes et étonnera les autres.