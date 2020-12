Une série de célébrités ont déclaré qu’elles recevraient le vaccin contre le coronavirus.

Un appel de ralliement extraordinaire a été mené par les chevaliers du showbiz Bob Geldof, 69 ans, Michael Palin, 77 ans, et Michael Parkinson, 85 ans.

Parky a déclaré: « Je suis le premier dans la file d’attente. »

La légende de Monty Python, Palin, a ajouté: « Je n’ai aucun scrupule. »

Leur soutien est venu après une vague de négativité de la part de soi-disant anti-vaxxers qui s’opposent au jab.

Les stars de la musique, de la scène et de l’écran aujourd’hui ont donné au vaccin Covid un énorme coup de pouce – en disant qu’elles ont hâte de l’avoir.







(Image: Getty)



Après des semaines d’alarmisme de la part des anti-vaxxers, la vague de soutien était parfaitement chronométrée alors que le vaccin est déployé cette semaine.

Les célébrités soutenant le jab comprenaient le présentateur de télévision Eamonn Holmes, le juge Strictly Craig Revel-Horwood, l’animateur de Mastermind John Humphrys, le roi du chat Sir Michael Parkinson, Sir Michael Palin de Monty Python, la chanteuse Lulu et les rockers Roger Daltrey et Ronnie Wood.

Le héros de Live Aid, Bob Geldof, 69 ans, a dirigé l’appel au ralliement, en disant: «Je vais absolument et immédiatement le prendre dès que possible humainement.»

Pendant qu’il parlait, les préparatifs ont commencé pour les premiers coups de mardi.

Le ministère de la Santé et le ministère de la Défense ont confirmé que des millions de doses fabriquées en Belgique seront acheminées vers le Royaume-Uni dans des avions militaires pour éviter tout chaos lié au Brexit dans les ports.

Et de plus en plus de familles étaient en deuil alors que le nombre de morts de Covid au Royaume-Uni augmentait de 397 à 61 014.







(Image: Getty)







(Image: Getty)



Le vaccin Pfizer-BioNTech a été salué comme un moyen de sortir du cauchemar Covid.

Cette star du matin, Eamonn, 61 ans, a déclaré au Sunday Mirror: «Je vais certainement prendre le vaccin. Je pense que j’ai plus à perdre en ne le prenant pas.

«La vie est faite pour vivre, pas pour gaspiller. J’ai trop à faire, à voir et à emballer dans tout ce qui reste de ma vie plutôt que de perdre des années à me cacher.

La star de Who, Daltrey, 76 ans, a fait écho à l’un de ses succès en déclarant: «Ma génération a évité certaines des pires maladies connues de l’homme grâce à la vaccination lorsque nous étions jeunes. Nous devons aux jeunes de prouver sa sécurité.

Wood, 73 ans, guitariste des Rolling Stones, a déclaré: « C’est une bénédiction. »

Et Lulu, 72 ans, était heureuse de Crier à propos du vaccin, s’exclamant: «J’ai hâte. Je n’ai aucune crainte ni aucun scrupule à ce sujet.







(Image: ITV)







(Image: Getty)



«J’ai hâte de pouvoir embrasser mes proches et revenir à la normale.»

Le soutien des célébrités aidera à apaiser les craintes après qu’il soit apparu qu’un tiers des Britanniques ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils prennent un vaccin. Un sondage Opinium a révélé que 35 pour cent avaient des préoccupations concernant la sécurité, l’efficacité et les effets secondaires possibles.

L’expert américain des maladies infectieuses Anthony Fauci a attisé les craintes en suggérant que le Royaume-Uni précipite son approbation.

Mais il a fait marche arrière, affirmant qu’il avait pleinement confiance en l’Autorité de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui a déclaré le vaccin sûr après une enquête rigoureuse.

L’approbation de la MHRA a été accueillie par des noms encore plus célèbres qui ont parlé au Mirror.

Parky, 85 ans, de la télévision, a déclaré: «Je suis le premier dans la file d’attente. Je n’ai aucun souci à ce sujet. Je fais implicitement confiance à la médecine britannique.







(Image: Getty)







(Image: WireImage)



L’ancien journaliste de la BBC Humphrys, 77 ans, nous a dit: «Il faudrait être fou pour ne pas le prendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi quiconque hésiterait à le faire, les vaccinations ont sauvé des millions de vies.

Craig, 55 ans, de Strictly, a déclaré: «Je le ferais à 100%, quand mon groupe d’âge est autorisé. N’importe quoi pour ne pas attraper le virus ou le transmettre. »

Michael Palin, 77 ans, légende de la comédie et globe-trotter de la télévision, a déclaré: «Je n’ai aucun scrupule à le prendre. Je suis tout à fait d’accord avec les tests qui ont été effectués. »

La star de Coronation Street, Dame Maureen Lipman, 74 ans, a ajouté: «Il n’y a pas d’alternative, vous devez donc le faire. Et je le serai.







(Image: PA)



Le magnat du gymnase millionnaire et personnalité de la télévision Duncan Bannatyne, 71 ans, a déclaré qu’il «prendrait le vaccin dès que j’en aurais le droit».

L’animatrice du quiz Weakest Link, Anne Robinson, 76 ans, a convenu: «Oui, bien sûr, je vais prendre le vaccin. Je veux vivre aussi longtemps que possible. »

Angela Rippon, 76 ans, vétéran de l’actualité et animatrice de Rip Off Britain, a déclaré: «J’ai une foi énorme. C’est un formidable pas en avant pour la science médicale.

Les messages ont été repris par l’animateur de For The Love of Dogs Paul O’Grady, 65 ans, l’artiste Christopher Biggins, 71 ans, Who Wants to Be a Millionaire? la gagnante Judith Keppel, 78 ans, et la gourou du design d’intérieur Kelly Hoppen, 61 ans.







(Image: Getty)







(Image: Getty)



Le déploiement de 600 millions de livres sterling du vaccin Pfizer-Bio NTech est le plus grand programme de vaccination de l’histoire britannique.

Cela survient alors que l’économie – et la santé mentale – est sous le choc des effets du verrouillage et des fermetures, qui ont coûté environ 700 000 emplois.

La vaccination commence mardi dans 50 centres hospitaliers.

Les 3,4 millions de personnes de plus de 80 ans et les travailleurs à domicile du Royaume-Uni seront les premiers à recevoir le vaccin, avec les travailleurs du NHS qui sont plus à risque.







(Image: ITV)







(Image: Getty)



Les patients âgés de 80 ans et plus qui sont hospitalisés en ambulatoire et ceux qui sont renvoyés chez eux après un séjour à l’hôpital feront également partie de la première vague.

Quelque 418 000 personnes vivent dans des maisons de retraite en Angleterre et le personnel – et les résidents âgés de plus de 80 ans – seront transportés par bus vers les centres hospitaliers.

Les plans relatifs à l’introduction du vaccin dans les maisons de soins pour ceux qui ne peuvent pas voyager n’ont pas encore été finalisés.

Cela est dû au défi logistique du traitement du vaccin.

Il doit être stocké à -70 ° C – puis utilisé dans un certain laps de temps.







(Image: Getty)







(Image: Getty)



Le vaccin – deux injections à 21 jours d’intervalle – consiste en une simple injection dans l’épaule.

Les généralistes et autres membres du personnel de soins primaires sont en attente pour commencer à administrer le vaccin à partir de la semaine prochaine.

Le premier lot de vaccins en provenance de Belgique aura 800 000 doses – assez pour 400 000 personnes, réparties équitablement entre les quatre pays.







(Image: Getty)



Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, suffisamment pour en vacciner 20 millions.

100 millions de doses supplémentaires de l’Université d’Oxford et d’Astrazeneca sont également prévues.

Et 210 millions de flacons d’autres vaccins en développement ont été précommandés.