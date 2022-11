Bob Dylan s’emmêle dans une controverse sur les autographes de livres

Henry Bernstein a vu Bob Dylan 27 fois en concert et possède trois objets dédicacés par lui : une copie de l’album « The Freewheelin’ Bob Dylan », une photographie du chanteur et un recueil de chansons « John Wesley Harding ». Sa chanson préférée est “Tangled Up in Blue”.

Ainsi, lorsque Simon & Schuster, l’éditeur de Dylan, a annoncé des exemplaires en édition limitée et signés à la main de la nouvelle collection d’essais du musicien pour 600 $ chacun, Bernstein faisait partie des 900 fans qui en ont opté pour un. La semaine dernière, il a reçu son exemplaire de “The Philosophy of Modern Song”, le premier recueil d’écrits de Dylan depuis qu’il a remporté le prix Nobel de littérature en 2016, avec une lettre d’authenticité signée par Jonathan Karp, le directeur général de l’éditeur.

Il n’y avait qu’un seul problème.

La signature de Karp “avait l’air plus légitime que celle de Bob”, a déclaré Bernstein.

Bernstein était l’un des centaines de fans qui se sont frayé un chemin sur les réseaux sociaux, parvenant à la conclusion que les livres soi-disant signés à la main n’avaient en fait pas été signés par Dylan.