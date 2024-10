UNauteure-compositrice-interprète aussi dévouée au changement social qu’à son métier, Barbara Dane, décédée à l’âge de 97 ans, est une figure singulièrement inspirante de la musique américaine. Au milieu d’une récolte de rééditions et d’un nouveau film, je lui ai parlé au téléphone la semaine dernière alors qu’elle était soignée dans un hospice à domicile à Oakland, en Californie, en raison d’une maladie cardiaque. En tant que chanteuse, compositrice et activiste pendant près de 80 ans, nouant des liens de parenté avec tout le monde, de Bob Dylan à Louis Armstrong, elle a fait preuve d’un courage et d’une compassion formidables, comme le montre ce nouveau film, Les 9 vies de Barbara Dane.

« C’est la fin », a déclaré Dane lorsque je lui ai demandé timidement comment elle allait. «J’ai du mal à respirer. Mon temps n’est pas long. Dans les cercles folk et blues américains, Dane était vénéré pour avoir brisé les barrières raciales et de genre et pour ne jamais faire de compromis. « Elle a toujours été un modèle et une de mes héroïnes – musicalement et politiquement », a déclaré Bonnie Raitt, l’une des nombreuses admiratrices célèbres de Dane. Un texte de présentation de Dylan orne la couverture de son autobiographie de 2022 : « Barbara est quelqu’un qui est prête à suivre sa conscience. Elle est, s’il faut utiliser le terme, une héroïne.

Au Royaume-Uni, son étoile est plutôt inférieure : elle est surtout connue pour l’hymne soul du Nord I’m on My Way, récemment réédité en 7in. Dane a réalisé l’enregistrement de 1960 avec les non-conformistes de l’industrie Lee Hazlewood et Lester Sill. « C’était très simple », a-t-elle déclaré. « Quand j’ai entendu le disque terminé, il a ajouté des cuivres et l’a transformé en un air de danse. Cela m’a permis d’être diffusé, mais je n’y ai jamais vraiment réfléchi jusqu’à ce que j’apprenne à quel point ils en étaient fous en Angleterre. Ensuite, Samsung l’a utilisé pour faire la bande originale d’une publicité et j’ai reçu des redevances pour la première fois – Lee et Lester ne m’ont jamais versé de redevances.

Dane est né et a grandi à Détroit, l’aîné d’un pharmacien qui a publiquement réprimandé Barbara, neuf ans, pour avoir servi un soda à un homme noir dans sa pharmacie. L’humiliation d’elle et du client a mis Dane sur la voie d’une lutte permanente contre le racisme et l’injustice. Adolescente communiste, elle a commencé à chanter du folk, puis du blues (« les chanteuses de blues écrivaient et chantaient leur vie avec tant d’émotion et de franchise »). Dans sa remarquable autobiographie, This Bell Still Rings: My Life of Defiance and Song, Dane se souvient de ses rencontres avec Woody Guthrie, Big Bill Broonzy, Pete Seeger, Earl Hines, Jack Teagarden, Count Basie, pour n’en citer que quelques-uns.

Danois avec Lightnin’ Hopkins. Photographie : Chris Strachwitz

Dane sort son premier album, Trouble In Mind, en 1957 – « Bessie Smith en stéréo » déclare le critique de jazz britannique Leonard Feather – et, en 1959, Louis Armstrong, après avoir partagé la scène avec elle, invite Barbara à le rejoindre dans une émission spéciale. . « As-tu eu cette nana ? C’est une gasseuse ! Armstrong déclarerait au magazine Time.

Son déménagement à New York a fait de Dane la marraine involontaire de la scène folk en plein essor de Greenwich Village. Inévitablement, elle se lie d’amitié avec Dylan : « Il arrivait sur scène sans y être invité quand je chantais ! » dit-elle. Dylan lui jouait ses nouvelles chansons, « un énorme talent caché à l’intérieur d’un jeune scallywag attachant ». Un acteur incarne Dane dans le prochain biopic sur Dylan Une inconnue totale mais elle dédaigne la célébrité. « Bob avait soif de gloire et cela ne m’a jamais intéressé. »

Au lieu de cela, Dane s’est concentré sur l’activisme : il s’est fait entendre dans les mouvements pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. En 1966, elle fut l’une des premières artistes américaines à faire une tournée à Cuba après la révolution, puis à chanter au Nord-Vietnam alors que la guerre faisait rage. Pendant ce temps, Dane continuait à défendre les artistes noirs, enregistrant avec Lightnin’ Hopkins puis en lançant le groupe psych-soul Chambers Brothers au festival folk de Newport : l’album de 1966 Barbara Dane and the Chambers Brothers est peut-être la première pochette d’album américaine à présenter une femme blanche. et les hommes noirs comme égaux.

« Les Chambers Brothers étaient de grands talents », a déclaré Dane. « Au début à Los Angeles, je leur ai suggéré de me rejoindre dans le Mississippi pour chanter des chansons de liberté pour le mouvement mais, comme ils étaient originaires du Mississippi, il n’y avait aucune chance qu’ils y retournent. Une sage décision de leur part.

Lors d’une marche contre la guerre à San Francisco. Photographie : Erik Weber

Alors que nombre de ses contemporains ont continué à gagner fortune, Dane s’est glissée dans l’ombre de la musique américaine. Cela était en partie dû à son mépris pour l’industrie musicale – elle a refusé Albert Grossman, directeur de Dylan, lorsqu’il a souligné qu’elle devait laisser la politique derrière elle. Son amour du blues vintage et du jazz traditionnel a fait paraître Dane démodé une fois le rock dominé. Elle admet également s’être auto-sabotée : en 1960, lorsque Capitol et Atlantic lui ont proposé des contrats, elle a opté pour Capitol, manquant ainsi de rejoindre le premier label américain de blues et de jazz de l’époque. Les apparitions en chantant dans des émissions de variétés télévisées extrêmement populaires animées par Ed Sullivan et Johnny Carson ont mal tourné. Ses convictions politiques ont fait que Dane a été mise sur liste noire par l’émission de télévision folklorique Hootenanny, puis a été exclue des tournées de bonne volonté avec Armstrong, Sonny Terry et Brownie McGhee par le département d’État. « Avoir une femme blonde et cuivrée critiquant ouvertement les États-Unis dans toute l’Afrique, l’Asie et l’Europe n’arriverait jamais », a-t-elle noté.

En 1970, Dane a fondé Parédon Recordsun label qui lui a permis de sortir des albums aux côtés de musiques qu’elle embrassait du monde entier. Son album de 1973, I Hate the Capitalist System, est brillamment brutal, un joyau négligé, Working Class Woman étant une chanson de protestation incisive. L’album semble de plus en plus pertinent maintenant.

« Le capitalisme a rendu les choses pires qu’elles ne l’étaient à l’époque, bien sûr », a-t-elle déclaré. «Cela augmente l’insécurité économique et c’est pourquoi nous voyons des gens se tourner vers Trump, les théories du complot et la religion, ces choses qui leur donnent des réponses faciles. En tant que marxiste, je crois qu’une période de socialisme doit suivre. Si je me trompe, eh bien, je ne serai pas là mais notre monde ne peut pas survivre. Le capitalisme et le changement climatique ont créé une crise.»

Elle a vécu plus longtemps que la plupart de ses contemporains et Dane a rappelé avec affection le comédien Lenny Bruce et le chanteur folk Phil Ochs – tous deux artistes radicaux morts jeunes. «Lenny s’était consacré à dénoncer tous les hypocrites et ils lui ont fait payer pour cela. Phil était bipolaire. Les gens se concentrent sur la tragédie de sa vie alors qu’ils devraient célébrer ses superbes chansons.

Tout au long de sa vie de lutte ardente, Dane n’a jamais perdu son amour de la musique. « Il y a un pouvoir dans la musique qui unit les gens. Vous pouvez prendre une salle pleine de gens et leur faire ressentir leur parenté d’une manière que rien d’autre ne peut faire avec une chanson.

À juste titre, Smithsonian Folkways a compilé une rétrospective de carrière sur double CD, Barbara Dane : Hot Jazz, Cool Blues & Hard Hitting Songs, tandis que Jasmine Records réédite ses premiers albums. Avec le documentaire engageant de Maureen Gosling et ce Northern Soul 45 en guirlande, il semble que Dane reçoive enfin le respect qu’elle mérite depuis longtemps.

« Ce qui m’intéressait, c’était de communiquer avec les gens, pas de devenir célèbre », a-t-elle déclaré. « Si le film et les rééditions me permettent de continuer à le faire après mon départ, eh bien, qu’il en soit ainsi. »