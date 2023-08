Bob Dylan annonce ses premiers spectacles au Canada depuis plus de 6 ans

Bob Dylan a annoncé lundi 17 nouvelles dates de tournée qui auront lieu en octobre en Amérique du Nord, dont ses premiers spectacles au Canada depuis plus de six ans.

Le légendaire auteur-compositeur-interprète, maintenant âgé de 82 ans, jouera avec son groupe en tournée au Massey Hall de Toronto les 26 et 27 octobre, avec une date fixée au 29 octobre pour la Salle Wilfrid-Pelletier à Montréal. Les billets seront mis en vente vendredi via Ticketmaster.

Depuis l’arrêt des performances en direct imposé par la pandémie, Dylan a maintenu un calendrier régulier de dates depuis la fin de 2021, jouant jusqu’à présent cette année au Japon et dans toute l’Europe occidentale.

Il a joué pour la dernière fois au Canada à l’été 2017 dans plus de 15 spectacles dans six provinces, y compris une apparition dans le cadre du Festival de jazz de Montréal de cette année-là. Il s’est déjà produit à la Salle Wilfrid-Pelletier en 2007.

Premier spectacle au Massey Hall il y a près de 60 ans

Dylan a une longue histoire avec Massey Hall, y apparaissant pour la première fois en solo en novembre 1964.

L’année suivante, Dylan a joué dans la même salle lors d’une tournée mondiale qui a provoqué la colère de certains fans habitués à ses chansons protestataires et folkloriques. Il mettait en vedette Dylan jouant de la guitare électrique et soutenu par les musiciens canadiens qui formeront plus tard le groupe.

Plus tôt ce mois-ci, Dylan a pleuré la mort du guitariste du groupe Robbie Robertson, décédé le 9 août à 80 ans.

« Robbie était un ami de toujours », a déclaré Dylan. « Son décès laisse un poste vacant dans le monde. »

L’histoire de Dylan avec Massey Hall comprend également une série de quatre spectacles en avril 1980 qui a été largement piratée, alors qu’il était entre deux albums de matériel sur le thème du gospel, Lent Train à venir et Enregistré.

Plus de spectacles sur cette tournée dans un avenir proche ont été promis sur le site Web de Dylan. Les dates sont toujours considérées comme faisant partie de la tournée Rough and Rowdy Ways – du nom du dernier album studio de matériel original qu’il a sorti, en 2020.

Un album de bande-son intitulé Royaume de l’Ombred’un événement de diffusion en direct réalisé par Dylan à la mi-2021, est sorti en juin.

L’année dernière a vu la publication de La philosophie de la chanson modernemettant en vedette les ruminations de Dylan sur 66 chansons remontant à des décennies d’artistes allant des Who, Elvis Costello and the Attractions, Willie Nelson, Bobby Darin et Rosemary Clooney.

Dylan a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1988, a reçu la médaille présidentielle de la liberté de Barack Obama en 2012 et en 2016 a été le premier musicien à recevoir le prix Nobel de littérature.