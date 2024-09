Bob Dylan a sorti sa chanson la plus jouée depuis six ans, trollant John Mellencamp qui l’a reprise pendant le set d’introduction

Au festival itinérant Outlaw cet été, quand il ne joue pas une tonne de chansons de 2012 Tempête ou en reprenant des chansons des années 50, Bob Dylan s’amuse avec ses setlists. Le musicien légendaire a apparemment inclus certaines chansons parce qu’elles venaient de connaître des moments de culture pop. Par exemple, la semaine dernière, il a joué « Silvio » pour la première fois en 20 ans après que Barack Obama l’ait inclus dans sa playlist d’été et le mois dernier, il a joué « A Hard Rain’s a-Gonna Fall » pour la première fois en sept ans juste après que Timothée Chalamet ait chanté dans la bande-annonce de Un inconnu complet.

À Cuyahoga Falls, dans l’Ohio, jeudi, Dylan a interprété « All Along The Watchtower », et c’était probablement pour une raison : John Mellencamp a repris la chanson classique pendant le set qui a immédiatement précédé celui de Dylan au festival.

« All Along The Watchtower » a été interprétée plus que toute autre chanson de Bob Dylan au fil des ans, mais c’était la première fois qu’il l’interprétait depuis 2018. La première fois que Dylan l’a jouée, c’était il y a 50 ans – et cet enregistrement peut être entendu sur le nouveau CD de 27 Les enregistrements live de 1974 Le coffret Stereogum est offert.

Mellencamp a d’ailleurs déjà repris « Watchtower » lors d’un concert en avril, mais avant cela, il ne l’avait pas reprise depuis 24 ans. Nous verrons s’il retente sa chance au Outlaw Music Festival à Burgettstown, en Pennsylvanie, ce soir.

Comparez ci-dessous.

L’année dernière, Dylan a fait ses débuts avec une reprise live de « Longest Days » de Mellencamp, et Mellencamp a réalisé le clip de Dylan pour « Political World » en 1989. La prestation de Dylan sur « Watchtower » n’est donc probablement pas une sorte de « fuck you » pour son collègue auteur-compositeur. C’est juste un maître troll.