Bob Costas prend sa retraite de ses fonctions de play-by-play de la MLB après plus de 4 décennies

Bob Costas prend sa retraite en tant qu’appelant play-by-play de la Ligue majeure de baseball, marquant la fin d’une course légendaire au cours de laquelle il est devenu synonyme du jeu pendant quatre décennies et a gagné une place dans l’aile de diffusion du Temple de la renommée du baseball.

Costas a confirmé la nouvelle jeudi lorsqu’il a été contacté par L’Athlétismemais a déclaré qu’il préférerait aborder la décision et sa carrière play-by-play dans la MLB à une date ultérieure. Son dernier match diffusé sur TBS était le match décisif du quatrième match des Yankees de New York dans la série de divisions de la Ligue américaine. Costas a vaguement insinué que ce pourrait être son dernier appel vers la fin de l’émission.

Costas, 72 ans, poursuivra son travail émérite chez MLB Network, où il contribue à plusieurs émissions en tant qu’analyste, notamment sur des événements historiques, comme l’annonce du Temple de la renommée. Il est le principal porte-parole de MLBN sur les jeux depuis la création du réseau il y a 15 ans, mais il cédera également ce rôle.

La décision de prendre sa retraite a été prise par Costas avant la saison, ce qui a coïncidé avec la fin de son contrat, selon des sources informées de la décision.

En 2020, Costas a rejoint CNN sous l’impulsion de Jeff Zucker, le leader du réseau. Lorsque Zucker a également pris le contrôle de ce qui est maintenant connu sous le nom de TNT Sports, il a enrôlé Costas pour le baseball.

Costas et Zucker ont une longue histoire ensemble, remontant à l’époque où Zucker, fraîchement sorti de Harvard, était chercheur olympique pour Costas en 1988.

Au cours des séries éliminatoires du TBS, Costas a appelé la série des Yankees et a attiré beaucoup d’attention en raison de son profil et de la perception, en particulier parmi certains sur les réseaux sociaux, qu’il n’était pas aussi au courant de l’action qu’il l’était autrefois et qu’il manquait de certains. enthousiasme sur certains grands moments.

Costas a reconnu que son jeu par jeu était en deçà de la norme qu’il s’était fixé lorsqu’il a vraiment rejoint la scène des matchs de baseball lors de son partenariat populaire avec Tony Kubek sur NBC dans les années 1980.

Costas a organisé son premier match MLB pour NBC il y a 44 ans. Au cours de ses décennies de jeu, il a été au micro de trois séries mondiales et de 10 championnats de ligue.

Il a également travaillé comme play-by-play ou hôte sur un éventail de ces événements, ainsi que sur les séries éliminatoires de division et les matchs des étoiles. Costas a remporté le prix Ford C. Frick pour l’excellence de la diffusion du Temple de la renommée du baseball en 2018.

Après avoir quitté NBC en 2019, Zucker a recruté Costas pour CNN et TBS, qui relèvent désormais de TNT Sports. Costas a organisé sa couverture des séries éliminatoires en séries éliminatoires, puis est passé au rôle de play-by-play. Costas a remplacé Don Orsillo.

Alors que Brian Anderson restait le meilleur appelant de la MLB de TNT Sports, Costas recevait généralement la mission la plus médiatisée au cours de la série des rondes de division. Cette année, par exemple, Costas faisait partie de la série de rondes de division Yankees-Kansas City Royals, tandis qu’Anderson travaillait pour les Cleveland Guardians – Detroit Tigers.

Costas continuera avec MLB Network, mais pas en play-by-play. Il avait appelé les émissions télévisées du réseau « Showcase » depuis la création du réseau en 2009.

En plus d’apparaître dans d’autres émissions, il a dirigé des programmes comme « Studio 42 avec Bob Costas », « MLB’s Greatest Games » et « Costas at the Movies ».

Lorsque MLBN a commencé le jour du Nouvel An 2009, Costas a suivi une rediffusion inédite du match parfait de Don Larsen en 1956 en interviewant la batterie des Yankees composée de Larsen et Yogi Berra.

TNT Sports recherchera désormais un remplaçant play-by-play de Costas pour sa couverture de la saison régulière et des séries éliminatoires.

(Photo : Alex Trautwig/MLB via Getty Images)