Bob Brenly prendra congé après des commentaires sur Marcus Stroman

Bob Brenly prendra un congé volontaire de Bally Sports Arizona en tant qu’analyste de la télévision des Diamondbacks de l’Arizona après avoir fait des commentaires insensibles sur le lanceur des Mets de New York Marcus Stroman lors d’une récente émission.

« Je suis presque sûr que c’est le même chiffon que Tom Seaver portait lorsqu’il lançait pour les Mets », a déclaré Brenly alors que Stroman était sur le monticule lors de l’émission de mardi entre les deux équipes.

Stroman tweeté après le match, « En avant et vers le haut… à travers toute l’adversité et les nuances racistes. La montée continue à travers tout! »

« Je veux m’excuser à nouveau pour ma référence insensible sur (mardi), car cela ne reflète pas mes valeurs ou qui je suis », a déclaré Brenly dans un communiqué jeudi à The Athletic, après avoir présenté des excuses mercredi. « À partir d’aujourd’hui, j’ai volontairement décidé de prendre du temps pour écouter, réfléchir et consacrer mon attention à une formation de sensibilisation liée à la diversité et à l’inclusion afin d’améliorer ma compréhension et mon appréciation des autres. meilleure personne. »

Brenly s’est également excusé auprès de l’ancien joueur des Cubs de Chicago Aramis Ramirez, qui a déclaré que Brenly était injuste envers les joueurs latinos.

« Mon travail consiste à décrire la Major League Baseball et à l’appeler comme je le vois – le bon et le mauvais », a déclaré Brenly. « J’ai toujours essayé de le faire de manière honnête et impartiale, quels que soient les antécédents ou la race d’un joueur. Je suis désolé que mon travail ait offensé Aramis, car je le considère comme l’un des joueurs les plus titrés de sa génération. »