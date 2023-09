Bob Bradley revient en Norvège pour aider Stabaek dans sa bataille pour la relégation

Bob Bradley est de retour avec Stabaek, une équipe norvégienne qu’il avait auparavant entraînée, et revient à la direction après avoir été limogé par le Toronto FC en juin.

Le club a annoncé que le joueur de 65 ans avait signé au moins jusqu’à la fin de la saison en cours.

Bradley a rejoint Stabaek pour la première fois en 2014.

Il a été à la tête de l’équipe pendant deux ans, période pendant laquelle l’équipe norvégienne a atteint l’UEFA Europa League. En 2015, sous sa direction, l’équipe a terminé à la troisième place, mais depuis lors, elle est loin de cette marque.

Puis, en novembre de la même année, il prend la direction du club français du Havre. Bradley était au chômage depuis un peu plus de deux mois après avoir été libéré par le Toronto FC au milieu d’une saison désastreuse à tous points de vue.

Qu’a dit Bradley à propos de son retour à Stabaek ?

« Le Stabaek est un club très spécial, avec des gens fantastiques et une histoire fantastique. Je suis très heureux d’être de retour et de faire à nouveau partie de Stabaek. Bradley a déclaré à son retour en Europe, via le site officiel de l’équipe.

« J’ai juste hâte de commencer à travailler. Nous avons fait deux très bonnes années ici la dernière fois et j’ai suivi le club et gardé contact avec beaucoup de monde depuis mon départ. Je sais qu’il y a beaucoup à faire en peu de temps, et nous avons beaucoup discuté de la manière dont nous pouvons faire avancer le club dans la bonne direction.

Qui est Stabaek et pourquoi Bradley a-t-il été licencié de Toronto ?

Stabaek, originaire de Baerum, dans la banlieue d’Oslo, est actuellement 15e avec une fiche de 4-11-4 dans l’Eliteserien norvégien à 16 équipes. La semaine dernière, l’équipe a licencié l’entraîneur Lars Bohinen. Ils retiendront probablement leur souffle dans l’espoir que Bradley puisse revivre ses jours de gloire.

Après un début de saison lamentable en 3-7-10, le front office de Toronto a décidé de se séparer de l’ancien entraîneur de l’USMNT, qui en était également le directeur sportif le 26 juin. L’équipe canadienne n’avait remporté que deux de ses 17 matchs précédents ( 2-7-8 au total).

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire