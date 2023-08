Bob Barker se souvient d’être une « voix forte pour les animaux » au Canada

TORONTO-

L’animateur de télévision Bob Barker a charmé les téléspectateurs dans « The Price is Right », mais c’est sa « forte voix en faveur des animaux » qui, selon un défenseur canadien de la faune, sera irremplaçable.

Julie Woodyer, directrice des campagnes chez Zoocheck, connaissait Barker depuis des années alors qu’ils collaboraient à des efforts réussis et infructueux pour libérer les animaux de captivité dans les zoos du Canada.

Elle dit que Barker a fait preuve d’une détermination et d’une générosité inégalées par d’autres célébrités, ouvrant souvent son chéquier pour soutenir la cause et faisant volontiers des apparitions publiques pour sensibiliser la population.

« Je ne peux tout simplement pas imaginer qu’il y aura quelqu’un pour le remplacer un jour », a déclaré Woodyer lors d’un entretien téléphonique.

Barker est décédé samedi de causes naturelles à l’âge de 99 ans.

Plus tôt dans sa carrière, il s’était imposé comme un ardent défenseur des droits des animaux, notamment avec sa signature « Le prix est juste », dans laquelle il rappelait aux téléspectateurs de stériliser leurs animaux de compagnie. Le message a été soutenu par sa propre Fondation DJ&T, fondée en 1995, qui cherchait à réduire la surpopulation d’animaux domestiques en abaissant le coût de la stérilisation.

Woodyer a d’abord contacté l’animateur de télévision et sa partenaire Nancy Burnet par courrier électronique en 2010 alors que Zoocheck – en coopération avec d’autres organisations de défense des droits des animaux – tentait de libérer Lucy l’éléphant du zoo d’Edmonton Valley.

La présence d’une célébrité américaine a été moins bien accueillie par certains, y compris par des responsables qui se sont hérissés à l’idée que Barker devrait se mêler des efforts d’un zoo local pour garder son éléphant solitaire en captivité.

En 2011, Barker est apparu à l’émission matinale « Canada AM » de CTV où il a expliqué que les éléphants n’étaient pas adaptés pour braver le climat hivernal rigoureux du Canada et que la santé de Lucy se détériorait.

Stephen Mandel, maire d’Edmonton à l’époque, a répliqué aux commentaires du retraité Barker en disant: « Peut-être qu’il a besoin d’un emploi. »

Bien que la campagne pour relocaliser Lucy ait échoué, Woodyer a déclaré qu’un lien s’était formé avec Barker sur leur intérêt commun pour les droits des animaux.

Ensemble, ils ont participé à un effort controversé de plusieurs années visant à déplacer trois éléphants – Toka, Thika et Iringa – du zoo de Toronto vers un sanctuaire en Californie. La campagne comprenait des apparitions publiques de Barker et des rencontres avec des conseillers municipaux locaux pour expliquer son point de vue dans l’espoir qu’ils lui apporteraient leur soutien.

En fin de compte, Barker a fait don de 800 000 $ à la Peoples Animal Welfare Society pour le transport et les soins réussis des animaux.

« Il nous aurait fallu des années et des années pour essayer de collecter des fonds », a déclaré Woodyer, « et il aurait été trop tard pour certains de ces éléphants. »

Barker a ensuite fait don de 50 000 $ pour aider à construire le premier centre de réadaptation des oursons noirs du Manitoba.

« Prêter sa voix de célébrité… a vraiment stimulé ces campagnes de manière significative et nous a permis d’avoir un public plus large », a déclaré Woodyer.

« C’était l’homme le plus drôle que j’ai jamais rencontré, extrêmement vif, même dans ses toutes dernières années, et il pouvait toujours trouver quelque chose de drôle et nous faire tous rire même au milieu des moments difficiles de nos campagnes. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 août 2023.