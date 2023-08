Bob Barker, animateur à la retraite de The Price Is Right, est décédé à 99 ans : publiciste

Un publiciste a déclaré que l’animateur de jeu télévisé populaire Bob Barker, un nom bien connu depuis un demi-siècle en tant qu’animateur de Vérité ou conséquences et Le prix est correct, est décédé à son domicile de Los Angeles. Barker avait 99 ans.

Barker est décédé samedi matin, selon le publiciste Roger Neal.

Barker a pris sa retraite en juin 2007, disant à son public de studio : « Je vous remercie, merci, merci de m’avoir invité chez vous pendant plus de 50 ans. »

De la radio à la télévision

Barker travaillait à la radio en 1956 lorsque le producteur Ralph Edwards l’invita à auditionner pour devenir le nouvel animateur de Vérité ou conséquences, un jeu télévisé dans lequel les membres du public devaient faire des cascades farfelues – la « conséquence » – s’ils ne répondaient pas à une question – la « vérité », qui était toujours la punchline idiote d’une énigme que personne n’était jamais censé fournir. (Q : Qu’est-ce qu’un œil a dit à un autre ? A : Juste entre nous, quelque chose sent.)

Dans une interview accordée à l’Associated Press en 1996, Barker se souvient avoir reçu la nouvelle de son embauche :

« Je sais exactement où j’étais, je sais exactement ce que je ressentais : j’ai raccroché et j’ai dit à ma femme : ‘Dorothy Jo, j’ai compris !' »

Barker est resté avec Vérité ou conséquences pendant 18 ans – dont plusieurs années en version syndiquée.

Un concert encore plus long

Pendant ce temps, il a commencé à héberger une version ressuscitée de Le prix est correct en 1972. (L’hôte d’origine dans les années 1950 et 1960 était Bill Cullen.)

Barker est vu en train de regarder le public du studio lors de l’enregistrement en août 2006 d’un épisode de The Price is Right. (Chris Pizzello/Reuters)

Il deviendrait le jeu télévisé le plus ancien et le dernier sur un réseau de diffusion de ce qui, aux débuts de la télévision, en comptait des dizaines.

« J’ai vieilli à votre service », a plaisanté Barker aux cheveux argentés et au bronzage éternel lors d’une rétrospective télévisée aux heures de grande écoute au milieu des années 90.

Au total, il a enregistré plus de 5 000 émissions au cours de sa carrière.

Il a déclaré qu’il prenait sa retraite parce que « j’arrive tout juste à l’âge où l’effort constant pour être là et faire le show physiquement, c’est beaucoup pour moi.… Mieux [to leave] un an trop tôt plutôt qu’un an trop tard. »

Le comédien Drew Carey l’a remplacé.