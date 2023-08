Bob Barker, ancien animateur de « The Price is Right », est décédé

Bob Barker, l’animateur de « Price Is Right » dont la maîtrise soyeuse, le sens de l’humour espiègle et le plaidoyer en faveur des questions de bien-être animal ont fait de lui un incontournable de la télévision pendant plus de 35 ans, est décédé. Il avait 99 ans.

Pendant 35 ans, Barker a été l’animateur du jeu télévisé classique de CBS qui demandait aux joueurs d’enchérir sur des articles tels qu’un paquet de chewing-gum, une machine à pop-corn et un cadenas à bagages dans l’espoir de gagner, comme le claironnent ses annonceurs : « UNE TOUTE NOUVELLE VOITURE ». ! »

La série, qui a duré neuf ans dans les années 50 et 60 avec Bill Cullen, est revenue en 1972 avec Barker. Il y reste 35 ans, passant le micro au comédien Drew Carey en 2007.

Barker a remporté 19 Emmy Awards et un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Il a attribué le succès de « The Price is Right » à son rythme rapide et à l’accent mis sur la personnalité sans fard de ses concurrents qui, contrairement à d’autres émissions, n’ont pas été présélectionnés.

« Je pense que les téléspectateurs aiment voir les gens comme s’ils étaient sur scène en train de faire ce genre de choses », a-t-il déclaré aux Archives of American Television en 2000.



Cette histoire se développe.