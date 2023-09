Bob Barker a secrètement lutté contre la maladie d’Alzheimer pendant des « années » avant sa mort

Bob Barker, ancien animateur bien-aimé de « The Price is Right », est décédé à son domicile le 26 août.

À l’époque, il avait été annoncé que Barker, âgé de 99 ans, était décédé de causes naturelles.

Fox News Digital a confirmé qu’il souffrait d’un certain nombre de maladies qui ont contribué à son décès, notamment la maladie d’Alzheimer, qui a été répertoriée comme cause officielle de son décès.

Son certificat de décès, obtenu par Fox News Digital, précisait qu’il souffrait de la maladie depuis un nombre d’années indéterminé et que l’hypertension, l’hypothyroïdie et l’hyperlipidémie avaient également contribué à son décès.

« Jusqu’à plusieurs mois avant son décès, Bob Barker participait régulièrement à des conversations et à des exercices au chevet du patient », a déclaré sa petite amie de 40 ans, Nancy Burnet, à Entertainment Tonight.

En partageant la nouvelle de sa mort avec Fox News Digital, son publiciste de longue date, Roger Neal, a déclaré que Burnet était la co-exécuteuse testamentaire de la succession de Barker et qu’elle avait agi en tant que soignante et « l’avait gardé prospère et en bonne santé pendant de nombreuses années ».

« Je ne saurais trop insister sur le grand soin que Nancy a pris à son égard », a déclaré Neal à ET. « C’était 24 heures sur 24. Le fait qu’il ait pu rester dans sa maison – la même maison depuis les années 1950 – pour pouvoir y vivre toute sa vie d’adulte et pouvoir être chez lui lorsqu’il est décédé, je pense que c’était très chanceux.

« Les cinq dernières années de sa vie, elle a été entièrement consacrée à veiller à ce que ses soins de santé, que ses soins quotidiens, 24 heures sur 24, soient les meilleurs. À mon avis, [Nancy] est un saint pour avoir fait ça. Je ne pense pas que quiconque aurait pu faire le travail qu’elle a fait. Je pense qu’elle était la meilleure personne pour prendre soin de lui. »

En 2013, avant le 90e anniversaire de Barker, il a réalisé une vidéo promotionnelle pour PETA dans lequel il a parlé de la maladie d’Alzheimer.

« Je suis devenu végétarien il y a plus de 30 ans et je me suis senti presque immédiatement en meilleure santé et j’avais plus d’énergie. Mais être végétarien n’aide pas seulement votre corps, cela aide aussi votre esprit », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Des études montrent que plus vous mangez de viande, plus vous risquez de développer la maladie d’Alzheimer.

« Alors, pour protéger votre mémoire, devenez végétarien et gardez votre sang-froid jusqu’à un âge avancé. »

Bien que Barker soit surtout connu pour avoir animé « The Price is Right », sa carrière a débuté à la radio. Il a commencé à animer une émission de radio locale alors qu’il étudiait à l’université dans le Missouri, puis a déménagé en Floride et a accepté un poste de rédacteur en chef et d’annonceur pour une station là-bas. Peu de temps après, il a déménagé à Los Angeles, où il a animé sa propre émission de radio, « The Bob Barker Show ».

De 1956 à 1975, il a animé le jeu télévisé « Truth or Consequences ». En 1972, il a accepté d’animer la reprise d’un autre jeu télévisé né dans les années 50, « Le prix est juste ».

En juin 2007, le dernier épisode mettant en vedette Barker a été diffusé. Il a pris sa retraite et Drew Carey a pris la relève en octobre. Barker a fait une poignée d’apparitions dans l’émission populaire au cours des années suivantes, la dernière diffusion ayant eu lieu en avril 2015.

Barker a été marié à sa chérie du lycée, Dorothy Jo Gideon, de 1945 jusqu’à sa mort en 1981. Deux ans plus tard, il a commencé à sortir avec Burnet, bien que leur relation ait été décrite comme un peu non traditionnelle.

Après son décès, Burnet a révélé à People que lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, ils ont convenu qu’ils ne voulaient jamais se marier.

« Mais au fil des années, il m’a proposé à plusieurs reprises. J’ai juste dit : ‘Je ne veux tout simplement pas me marier.’ Notre humour était très sec. Nous plaisantions en quelque sorte. Et il a dit : « Même pas pour moi ? Et j’ai dit, ‘En particulier Pas à vous.' »

Le publiciste de Barker a déclaré qu’il n’y aurait pas de funérailles ou de service commémoratif à la demande de l’hôte légendaire, et Barker serait enterré à côté de Gideon au cimetière Forest Lawn Memorial à Los Angeles.