Bob Baffert vient de gagner, comme le montre la victoire de Medina Spirit

À partir de maintenant jusqu’à ce qu’il arrête de former des chevaux, il n’y a qu’une chose que vous devez savoir le Kentucky Derby Day: ne pariez jamais contre Bob.

Vous penseriez que nous aurions appris notre leçon maintenant. Peu importe que Bob Baffert apporte des chevaux chers à Churchill Downs ou des chevaux bon marché, comment ils ont couru dans les courses de préparation ou s’ils semblent pouvoir atteindre la distance de 1 1/4 mile, ils se présentent le jour du Derby. Bonté, est-ce qu’ils se présentent.

Un quart de siècle après le premier grignotage de Baffert au prix le plus convoité des courses de chevaux lorsque son Cavonnier a perdu contre Grindstone par un nez, il n’y a qu’une vérité incontestable dans le Derby. Mettre votre argent sur quelqu’un d’autre que Baffert est probablement la première étape pour l’allumer.

Baffert a remporté son septième record du Kentucky Derby samedi avec Medina Spirit, un cheval dont l’élevage était si modeste et les attributs physiques si peu impressionnants qu’il a attiré une offre unique de 1000 $ lors d’une vente aux enchères d’un an et vendu à nouveau l’été dernier pour seulement 35000 $.

LA COURSE:Medina Spirit remporte la 147e édition du Kentucky Derby

J’Y SUIS ARRIVÉ:L’analyste politique Steve Kornacki a correctement prédit les victoires de Derby

PARI:Rencontrez l’homme qui a misé 2,4 millions de dollars sur la qualité essentielle

Ce printemps, comme il le fait habituellement, Baffert avait plusieurs poulains à l’allure flashy répartis à travers le pays qui semblaient plus susceptibles de le faire entrer dans le cercle des vainqueurs à Churchill Downs. Mais pour une raison ou une autre, ses meilleurs espoirs ont tous été laissés pour compte.

À la semaine du Derby, la seule entrée de Baffert était Medina Spirit, qui était à peu près une réflexion après coup après avoir dirigé une seconde non menaçante pour Rock Your World dans le Derby de Santa Anita. Malgré le facteur Baffert, Medina Spirit a été quasiment écarté par les parieurs et est parti à 12-1.

Oups.

« Il y avait des Derbies que j’ai perdus et je pensais que je ne pouvais pas perdre, mais c’est le seul Derby que j’ai pensé, je ne sais tout simplement pas si nous avons la marchandise », a déclaré Baffert.

Rétrospectivement, nous aurions tous dû savoir. C’est exactement ce que fait Baffert.

Et ce n’est pas un accident.

Bien sûr, le succès de Baffert fait, en un sens, partie d’un cycle auto-entretenu. Quand il a commencé à gagner le Derby encore et encore, les propriétaires avec des roses dans les yeux ont commencé à lui envoyer plus de leurs 2 ans talentueux et bien élevés année après année.

C’est un énorme avantage, mais dans les courses de chevaux, cela ne garantit absolument rien. Todd Pletcher reçoit également beaucoup de très bons jeunes chevaux dans son étable, tout comme Chad Brown et Steve Asmussen. Le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le propriétaire du finaliste à la quatrième place, Essential Quality, qui était le favori samedi, a dépensé plusieurs dizaines de millions de dollars pour tenter de remporter le Kentucky Derby et n’a jamais fait terminer à un cheval parmi les trois premiers.

«Je suis le gars le plus chanceux du monde», a déclaré Baffert après la course sur NBC. «J’ai dit à son propriétaire (Amr Zedan) que nous avions peut-être une chance. Je suis tellement gâté d’amener ces chevaux lourds ici, mais ce petit cheval a un si grand cœur et c’est ce gars-là qui a réussi.

Avec Baffert, c’est bien plus que de la chance. Vous ne gagnez pas sept fois le Derby sans savoir comment préparer un cheval à courir la plus longue distance qu’il ait jamais eue contre un immense terrain où tout peut arriver.

Ce qui distingue Baffert de ses pairs, c’est qu’il comprend que la vitesse de marche avant est la caractéristique la plus importante des courses de chevaux modernes. La preuve? Ses cinq derniers vainqueurs de Derby l’ont tous fait soit fil à fil, soit juste à côté de la tête tôt où ils étaient libres de tout problème de circulation à l’entrée du dernier virage.

Au cours de son histoire, ce n’est pas la norme pour le Derby. C’est une course qui était généralement remportée par des chevaux avec de l’endurance dans le sang qui étaient entraînés à faire un gros mouvement explosif dans le dernier quart de mile. Même aussi récemment que les années 1990, il était assez rare pour un favori de remporter le Derby.

Mais avec la philosophie générale de l’élevage en Amérique évoluant pour devenir plus axée sur la vitesse au cours des dernières décennies, Baffert a fait le pari fondamental que la distance n’est plus aussi pertinente qu’elle l’était auparavant. S’il a un cheval qui peut prendre la tête et naviguer à grande vitesse, ils seront difficiles à attraper car ils seront tous fatigués en rentrant à la maison. Dans le Derby, en particulier, se rendre à l’avant signifie éviter beaucoup de problèmes de circulation que les chevaux rencontrent pour se positionner au premier virage et économiser du terrain pour rentrer chez eux.

Cela a de nouveau payé dans celui-ci, car le jockey John Velazquez a fait sortir Medina Spirit de la porte proprement et l’a immédiatement poussé à l’avant. La surprise a été qu’il n’a jamais eu une tonne de pression sur le tronçon arrière, établissant un rythme raisonnable de 23,09 secondes pour le premier quart et 46,70 pour le demi-mile. En ce sens, c’était presque une copie conforme de la victoire de Baffert l’année dernière avec Authentic, qui a également été négligé à 8-1, mais a couru confortablement en tête pendant la majeure partie de la course et il restait beaucoup à repousser un défi de Tiz the Law.

Chaque fois que vous pensez que Baffert a fait le meilleur travail d’entraînement de sa carrière, il ne cesse de se surpasser. S’il ne s’agissait pas de briser la sécheresse de la Triple Couronne de 37 ans des courses de chevaux avec American Pharoah ou de la soutenir avec une autre victoire de la Triple Couronne trois ans plus tard avec Justify, c’est peut-être gagner le Derby avec un cheval qui aurait pu être acheté pour 1000 $.

Le succès massif de Baffert, bien sûr, est venu avec une certaine jalousie et controverse. L’année dernière, Baffert a fait échouer plusieurs chevaux de haut niveau à des tests de dépistage de drogue après la course, y compris la pouliche Gamine et Charlatan, qui ont tous deux montré des traces de lidocaïne après avoir couru le jour du Derby de l’Arkansas l’année dernière. Baffert l’a attribué à un patch de douleur porté par un entraîneur adjoint et a finalement obtenu la disqualification annulée par la commission des courses de l’Arkansas. Plus tard dans l’année, Gamine a également été disqualifiée de sa troisième place dans les Kentucky Oaks après avoir été testée positive pour la bétaméthasone.

Tout cela fait suite à une révélation selon laquelle Justify avait échoué à un test de dépistage de drogue avant le Kentucky Derby de 2018, qui a été imputé à la contamination par les mauvaises herbes dans son alimentation et n’a été rendu public que plus d’un an plus tard.

L’automne dernier, Baffert a déclaré qu’il embauchait une aide extérieure pour tenter d’atténuer les oublis ou les erreurs.

Pour certains critiques, l’existence même de ces problèmes fait douter de son nom chaque fois qu’il remporte une grande course.

Mais peu importe le cheval que Baffert amènera au Derby l’année prochaine et l’année d’après et l’année d’après, il sera difficile de choisir contre lui. Dans un sport particulièrement inconstant, il semble être le pari le plus sûr qui soit.