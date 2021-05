Bob Baffert temporairement suspendu par la New York Racing Association

La New York Racing Association a pris une position ferme contre l’entraîneur assiégé Bob Baffert lundi, suspendant temporairement le Hall of Famer au milieu d’une enquête sur le test positif de Medina Spirit pour un médicament anti-inflammatoire après avoir remporté le Kentucky Derby le 1er mai.

Baffert ne sera pas autorisé à entrer dans les chevaux ou à occuper les stalles de Belmont, Saratoga et Aqueduct pendant la suspension. Si la suspension est toujours en vigueur le 5 juin, Baffert ne pourra inscrire aucun cheval dans les Belmont Stakes, une course qu’il a remportée trois fois.

« Afin de maintenir une industrie des courses de pur-sang prospère à New York, la NYRA doit protéger l’intégrité du sport pour nos fans, le public des paris et les participants aux courses », a déclaré le président et directeur général de la NYRA, Dave O’Rourke, dans un communiqué. «Cette responsabilité exige des mesures prises aujourd’hui dans le meilleur intérêt des courses de pur-sang.»

Baffert a révélé le 9 mai que Medina Spirit avait été testé positif pour une petite quantité de bétaméthasone, niant initialement que le médicament n’avait jamais été administré au cheval. Deux jours plus tard, il a reconnu qu’une pommade topique contenant de la bétaméthasone avait été utilisée sur Medina Spirit jusqu’à la veille de la course pour traiter la dermatite.

AVIS:Les courses de chevaux peuvent pousser un soupir de soulagement alors que la candidature de la triple couronne de Medina Spirit se termine

Bien que Medina Spirit soit toujours techniquement le vainqueur du Kentucky Derby pendant que l’échantillon fractionné de sa collecte de sang postrace est en cours d’analyse, il sera disqualifié et le finaliste Mandaloun serait nommé vainqueur s’il revenait confirmant le test positif initial.

Medina Spirit a été autorisé à courir dans le Preakness dans des conditions strictes du Maryland Jockey Club, y compris une surveillance et trois tests de dépistage de drogue avant la course séparés qui sont revenus négatifs. Medina Spirit a terminé troisième du Preakness, à 5 1/2 longueurs du vainqueur Rombauer.

On ne sait pas si Baffert, qui est également suspendu indéfiniment de la course à Churchill Downs, avait l’intention de diriger Medina Spirit dans le Belmont.

La NYRA a fait référence à quatre tests de dépistage de drogues ratés par d’autres chevaux Baffert en Californie, en Arkansas et au Kentucky l’année précédant la victoire de Medina Spirit au Derby dans le cadre de la justification de la suspension et a déclaré que sa durée serait «basée sur des informations révélées au cours de la poursuite. enquête au Kentucky.

La victoire de Medina Spirit a donné à Baffert un septième triomphe du Kentucky Derby, le meilleur de tous les entraîneurs de l’histoire. Lui et le propriétaire Amr Zedan ont tous deux suggéré qu’ils utiliseraient toutes les voies à leur disposition dans l’espoir que le résultat se maintiendrait, préfigurant un combat juridique potentiel pour empêcher le titre et l’argent de la bourse d’être enlevés.

Un seul résultat du Kentucky Derby a été modifié en raison d’un test de dépistage de drogue après la course lorsque Dancer’s Image a été disqualifié en 1968 et Forward Pass a été nommé vainqueur.