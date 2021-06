Bob Baffert suspendu par Churchill Downs après le deuxième test positif de Medina Spirit

L’hippodrome de Churchill Downs a suspendu l’entraîneur de chevaux Bob Baffert pendant deux ans, quelques heures seulement après que les avocats ont révélé mercredi que son vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, avait échoué à un deuxième test de dépistage de drogue pour le stéroïde interdit bétaméthasone.

La suspension signifie qu’aucun cheval entraîné par Baffert ou par Bob Baffert Racing Stables ne peut courir sur une piste appartenant à Churchill Downs Incorporated jusqu’à la fin de la rencontre de printemps 2023 à Churchill Downs.

Cette rencontre comprend le Kentucky Derby, le premier joyau de la Triple Couronne des courses de chevaux pur-sang. Les responsables de la Kentucky Horse Racing Commission n’ont pas encore statué sur l’annulation de la victoire de Medina Spirit dans le Derby à la suite des deux tests ratés.

Baffert a été temporairement suspendu à la mi-mai par les responsables des courses de New York, bloquant efficacement Medina Spirit ou d’autres chevaux Baffert de courir à Long Island samedi dans les Belmont Stakes, la dernière étape de la Triple Couronne.

Bill Carstanjen, PDG de Churchill Downs, a cité les antécédents de Baffert en matière d’échecs de tests de dépistage de drogue chez les chevaux en annonçant l’interdiction de deux ans de l’entraîneur, dont les sept victoires au Derby sont le plus grand nombre de tous les entraîneurs.

Baffert a vu cinq chevaux échouer à des tests de dépistage de drogue cette année seulement.

Carstanjen a également tiré sur Baffert pour avoir laissé entendre que Medina Spirit n’avait de bétaméthasone dans son système qu’à cause d’une pommade antifongique appliquée sur le cheval.

« Le CDI a toujours plaidé en faveur d’une réglementation stricte des médicaments afin que nous puissions garantir en toute confiance que les chevaux sont aptes à la course et que les courses se déroulent équitablement », a déclaré Carstanjen dans un communiqué.

« Les pratiques imprudentes et les violations de substances qui mettent en danger la sécurité de nos athlètes équins et humains ou compromettent l’intégrité de notre sport ne sont pas acceptables et en tant qu’entreprise, nous devons prendre des mesures pour démontrer qu’elles ne seront pas tolérées », a déclaré Carstanjen.