Bob Baffert s’excuse pour la gestion de la violation de drogue de Medina Spirit

BALTIMORE – Le formateur Bob Baffert a publié une déclaration avant Preakness de samedi dans laquelle il s’est excusé pour sa gestion de l’annonce du test de dépistage positif de Medina Spirit après sa victoire au Kentucky Derby.

Dimanche dernier, une semaine après la victoire de Medina Spirit lors de la course du 1er mai pour les roses à Churchill Downs, Baffert a annoncé que le cheval avait été testé positif pour 21 picogrammes de bétaméthasone. Adamant le cheval n’avait jamais été traité avec le corticostéroïde, Baffert s’est rétracté deux jours plus tard en disant que Medina Spirit avait été traité plusieurs jours avec Otomax.

La pommade, qui énumère la bétaméthasone comme ingrédient, a été utilisée pour traiter la dermatite sur l’extrémité postérieure de Medina Spirit, a déclaré Baffert.

PREAKNESS:Rombauer remporte la victoire dans le 146e Preakness Stakes; Medina Spirit termine troisième

STEVE KORNACKI:NBC Whiz devient un expert du jeu pour Preakness: « Comme regarder les retours électoraux »

« Je reconnais que je ne suis pas parfait, et j’aurais pu mieux gérer l’annonce initiale de cette nouvelle », a déclaré Baffert dans une déclaration en six paragraphes. «La victoire de Medina Spirit au Kentucky Derby a été si significative pour moi, et j’ai eu une expérience si merveilleuse le 1er mai à Churchill Downs que lorsque j’ai eu la nouvelle des résultats du test, c’était vraiment le plus gros coup de poing que j’avais jamais reçu et je a été dévasté.

«Cela, ajouté au fait que j’essaie toujours d’être accommodant et transparent avec les médias, a conduit à une conférence de presse émouvante le 9 mai dans laquelle j’ai dit des choses qui ont été perçues comme blessantes pour certains dans l’industrie. Pour cela, je suis vraiment désolé. Je me suis consacré par le travail de ma vie à ce grand sport, et je le dois et à ceux qui ne le rendent possible qu’une éternelle dette de gratitude.

Ne voulant pas être une distraction au milieu de la controverse, Baffert a choisi de rester à la maison en Californie au lieu de se rendre à l’hippodrome de Pimlico pour le Preakness.

L’assistant Jimmy Barnes était en charge des chevaux pendant la semaine. Medina Spirit a mené tôt mais s’est évanoui à la troisième place dans le Preakness. Concert Tour a terminé neuvième dans le domaine des 10 chevaux.

La Kentucky Horse Racing Commission et Churchill Downs attendent les résultats d’un deuxième test pour déterminer si Medina Spirit sera disqualifié en tant que vainqueur du Kentucky Derby. Ces résultats ne sont pas attendus avant plusieurs semaines.

Baffert a répété samedi qu’il n’avait pas «tenté de jouer ou de tromper le système» avec Medina Spirit.

«J’ai été profondément attristé de voir cette affaire présentée comme un scandale de« dopage »ou la bétaméthasone étiquetée comme une substance« interdite »», a déclaré Baffert. «Ni l’un ni l’autre n’est vrai à distance. La bétaméthasone est un médicament autorisé et couramment utilisé dans les courses de chevaux. De plus, 21 picogrammes auraient une pharmacologie nulle chez un cheval. Tout ce que je demande, c’est que tout le monde ne se précipite pas vers le jugement et permette à tous les faits, preuves et sciences de se révéler.

Bien que la bétaméthasone soit autorisée comme médicament thérapeutique, sa présence dans le sang d’un cheval le jour de la course est une violation.

Jason Frakes: 502-582-4046; jfrakes@courier-journal.com; Twitter: @KentuckyDerbyCJ.