Bob Baffert fait face à un procès intenté par des parieurs qui ont perdu de l’argent sur Kentucky Derby

Un recours collectif déposé jeudi en Californie accuse Bob Baffert de racket et demande son retrait des courses de pur-sang.

Présenté au nom de quatre parieurs qui ont perdu de l’argent lors du Kentucky Derby en raison de la victoire contaminée par la drogue de Medina Spirit, le costume met en scène « des actes multiples et répétés de dopage et d’entrée de chevaux dans des courses de pur-sang », et affirme son implication continue dans le sport. » une menace d’activité criminelle continue s’étendant indéfiniment dans le futur. «

Les plaignants Michael Beychok, Justin Wunderler, Michael Meegan et Keith Mauer disent qu’ils ont fait des paris entre 5 $ et 2000 $ et ont été privés de gains d’une valeur minimale de 54000 $ parce que la victoire de Medina Spirit a été officialisée avant que le poulain ne soit testé positif pour la bétaméthasone.

Qu’est-ce que la bétaméthasone? Ce qu’il faut savoir sur la drogue dans Medina Spirit, lauréate du Kentucky Derby

Poursuivant Baffert, son écurie et l’écurie du propriétaire de Medina Spirit, Amr Zedan, les plaignants réclament des dommages-intérêts triples et punitifs, le paiement des sommes qu’ils auraient pu gagner sans le dopage de Medina Spirit et une ordonnance du tribunal exigeant Baffert et ses codéfendeurs se dessaisir « de tout intérêt (direct ou indirect) dans toute entreprise, et imposer des restrictions raisonnables aux activités futures des Défendeurs Baffert dans les courses de pur-sang. »

« Si les allégations sont correctes, le gars est un récidiviste », a déclaré l’avocat William Federman. « C’est un récidiviste. Il ne mérite pas le privilège de continuer dans cette industrie où un permis est requis. »

Lire la suite: Est-ce que les problèmes de drogue passés de Bob Baffert épuisent son bénéfice du doute dans l’affaire Medina Spirit?

L’avocat de Baffert, Craig Robertson, a qualifié le procès de «complètement frivole sans aucun mérite juridique».

Wunderler a reconnu que le procès était un «long coup», mais a déclaré qu’il s’attendait à poursuivre ses griefs auprès des hippodromes et des commissions de course.

« Si nous ne nous battons pas pour les parieurs, ça va continuer », a déclaré Wunderler. « Sans les parieurs, il n’y a pas de sport de courses de chevaux. »