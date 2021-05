Bob Baffert, entraîneur du vainqueur du Kentucky Derby Medina Spirit, suspendu de son entrée dans Belmont Stakes

L’entraîneur de chevaux Bob Baffert a été temporairement suspendu lundi par les responsables des courses de New York pour entrer des chevaux – y compris le vainqueur du Kentucky Derby Medina Spirit – dans les prochains Belmont Stakes ou des courses sur d’autres grandes pistes de l’État à la suite du test positif de Medina Spirit pour un médicament interdit après son Victoire de Derby.

La suspension s’applique à tous les chevaux entraînés par Baffert à Belmont Park, Saratoga Race Course et Aqueduct Racetrack, les trois principaux sites de courses de pur-sang à New York.

La New York Racing Association a déclaré que sa décision d’interdire les chevaux de Baffert, pour le moment, tenait compte non seulement de l’enquête sur la victoire de Medina Spirit au Derby, mais aussi « du fait que d’autres chevaux entraînés par M. Baffert ont échoué aux tests de dépistage de drogues dans le récent passé, ce qui a entraîné l’imposition de sanctions contre lui par les autorités de réglementation des courses de pur-sang du Kentucky, de la Californie et de l’Arkansas.