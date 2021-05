Bob Baffert attribue la suspension de Churchill Downs à «  l’annulation de la culture  »

Un jour après que Churchill Downs l’ait suspendu d’entrer dans les chevaux à la piste, l’entraîneur Bob Baffert s’est défendu lundi et a qualifié la sanction de «assez sévère».

«Nous vivons dans un monde différent maintenant», a déclaré Baffert lors de son apparition dans la salle de presse américaine de Fox News avec Bell Hemmer et Dana Perino. «Cette Amérique est différente. C’était comme une sorte de culture d’annulation.

Dimanche, Baffert a annoncé que Medina Spirit avait été testé positif pour 21 picogrammes de bétaméthasone, un médicament anti-inflammatoire qui est par ailleurs légal, mais qui se traduit par un résultat positif lorsqu’il est trouvé dans le sang le jour de la course.

Selon les règlements de la Kentucky Horse Racing Commission, un deuxième test positif – appelé «échantillon fractionné» – est requis avant qu’un cheval puisse être disqualifié.

Lundi, Baffert a déclaré que le résultat de l’échantillon fractionné ne serait pas connu avant un certain temps.

«Cela va prendre des mois», a déclaré Baffert. «Cela ne se fait pas en une semaine. … Je me sens plutôt bien que ça va être résolu.

Dans un communiqué publié dimanche, Churchill Downs a annoncé la suspension immédiate de Baffert et a déclaré que Mandaloun serait déclaré vainqueur du Kentucky Derby si l’échantillon divisé revenait positif.

«Le non-respect des règles et des protocoles de médication met en péril la sécurité des chevaux et des jockeys, l’intégrité de notre sport et la réputation du Kentucky Derby et de tous ceux qui y participent», a déclaré Churchill Downs dans le communiqué. «Churchill Downs ne le tolérera pas.»

Baffert prévoit d’organiser Medina Spirit and Concert Tour dans Preakness de samedi à Pimlico à Baltimore. Le tirage au sort de cette course a été reporté à 16 heures mardi.

Mais Baffert a dit qu’il n’accompagnerait pas les chevaux à Baltimore parce qu’il ne voulait pas être une distraction. L’entraîneur adjoint Jimmy Barnes s’occupera des chevaux là-bas, a déclaré Baffert.

Les responsables de Preakness ont publié dimanche une déclaration disant que le Maryland Jockey Club et la Maryland Racing Commission prendraient une décision concernant l’entrée de Medina Spirit dans le Preakness «après examen des faits».

Baffert a déclaré que les deux chevaux avaient été emmenés en camionnette de Churchill Downs à Baltimore lundi et qu’il n’avait «rien entendu d’officiel» de Pimlico sur leur éligibilité au Preakness.

Baffert a également réitéré son affirmation de dimanche selon laquelle il n’avait jamais utilisé de bétaméthasone sur Medina Spirit.

«Les gens du public ne comprennent pas», a déclaré Baffert. «Les gens de mon monde, ils comprennent que c’est tout ce que Bob Baffert n’est pas stupide. … Nous n’utilisons pas ce médicament. Ce cheval ne l’a jamais eu en lui, et nous avons la documentation.

