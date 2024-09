Boavista x Benfica : onde assistir et escalades pour le jeu du Campeonato Português

Boavista et Benfica se dérouleront lors de la deuxième journée (23/0), 16h15, lors de la 6ème manche du Campeonato Português 2024/25. Un bola rola dans l’Estádio do Bessa Século XXI.

Le Boavista n’est pas venu en compétition et a seulement 2 courses, 2 courses et une victoire dans 5 matchs. À la dernière minute, vous vous emparez de l’étoile Amadora de 2 à 2 et vous récupérerez précisément sans certitude.

Le Benfica, visiteur sans duel, a eu une boa campanha, avec 3 victoires, un empate et une derrota lors des premières parties disputées. Lors de la dernière participation à la compétition, Superou estrela Amadora par 3 à 1. Di Maria doit être titulaire sans affrontement.

Benfica x Boavista : onde assistir

Données: 23 décembre (segunda-feira)

Horaire: 16h15 (de Brasilia)

Onde assistir: au Brésil, pas de Disney + (streaming) et au Portugal, pas de canal Télévision sportive

Escalade de Boavista contre Benfica

Escalade de Boavista : Tomé Sousa; Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi et Filipe Ferreira ; Ilija Vukotic, Ibrahima Camara et Sebastián Pérez ; Gonçalo Miguel, Robert Bozenik et Salvador Agra. Technicien:Cristiano Bacci.

Escalação do Benfica contre Boavista

Le Benfica, d’un autre côté, a ces problèmes. Les meio-campistas Renato Sanches et Fredrik Aursnes et l’attaquant Tiago Gouveia sont présents sur des forums de cours. Une bonne nouvelle est le retour du latéral Jan-Niklas Beste, récupéré de la défaite, et qui est déjà disponible pour le match en Ligue des Champions.

Escalade du Benfica : Trubin; Bah, Silva, Otamendi et Carreras ; Florentino et Kokcu ; Di Maria, Rollheiser et Akturkoglu ; Pavlidis. Technique : Bruno Lage.

