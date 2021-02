Le Bayern Munich affrontera le club mexicain Tigres UANL lors de la finale de la Coupe du monde des clubs jeudi sans le défenseur central expérimenté Jerome Boateng, a déclaré l’entraîneur Hansi Flick mercredi.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 rentrera chez lui pour des raisons personnelles, à la suite de reportages en provenance d’Allemagne faisant état du décès d’un ancien partenaire.

« Cela nous a stupéfiés », a déclaré Flick lors d’une conférence de presse virtuelle. « Jérôme est venu me voir et m’a demandé de rentrer chez moi. Après un négatif [COVID-19] test, il rentrera chez lui et ne sera pas disponible jusqu’à nouvel ordre. «

Boateng avait débuté sa victoire 2-0 en demi-finale contre Al Ahly lundi.

Les champions de Bundesliga envisagent un sixième titre en moins de neuf mois, dans l’espoir d’imiter les six trophées de Barcelone en 2009.

Le Bayern a remporté le doublé national ainsi que la Ligue des champions en 2020 avec les couronnes de Super Coupe d’Allemagne et d’Europe. Ils sont également en tête de la Bundesliga, sept points devant le RB Leipzig, deuxième.

Les Tigres ont surpris Palmeiras du Brésil 1-0 pour devenir la première équipe nord-américaine à atteindre la finale.

Flick, qui a refusé de fournir des détails sur son possible alignement, a déclaré que son équipe devrait être alerte dès la première seconde contre la contre-attaque mexicaine rapide.

« C’est à nous de faire pression sur nos adversaires et de jouer notre jeu quand nous en avons la possession », a déclaré Flick. « Nous l’avons bien fait en demi-finale. J’ai pleinement confiance en mon équipe. »

Flick, qui a pris la direction du club en novembre 2019, a connu la première saison la plus réussie d’un entraîneur du Bayern.

« Nous devons être vigilants. Les Tigres sont très rapides dans leur accumulation », a-t-il déclaré. « Ils travaillent bien sur les ailes et ont des joueurs au centre qui marquent. Nous devons être là dès le départ et convertir nos chances cette fois. »