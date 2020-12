La marque indienne d’équipement audio Boat lancera sa smartwatch Boat Watch Enigma en Inde le 9 décembre. L’appareil portable a récemment été taquiné dans une liste Amazon, qui révèle le prix de la smartwatch à venir et certaines fonctionnalités clés. Le Boat Watch Enigma sera livré avec un écran tactile carré et un seul bouton sur le côté droit. La montre intelligente Boat Watch Enigma sera au prix de Rs 2 999 en Inde et sera disponible à l’achat sur Amazon.

La montre intelligente Boat Watch Enigma est livrée avec un capteur de surveillance du niveau d’oxygène dans le sang SpO2 avec un moniteur de fréquence cardiaque automatique 24×7. L’écran du Boat Watch Enigma est un écran tactile de 1,54 pouces avec un écran couleur. De plus, il existe une fonction «Toujours activé» qui permet à la montre de rester éveillée tout le temps. Le teaser, cependant, affiche une clause de non-responsabilité indiquant que l’affichage «toujours allumé» épuisera la batterie beaucoup plus rapidement. De plus, la smartwatch est livrée avec des commandes de fonctions intelligentes qui peuvent être utilisées pour déverrouiller votre montre. Les utilisateurs peuvent lever la main pour réveiller la montre, ou secouer leur poignet pour cliquer sur une photo, ou secouer leur poignet pour basculer entre les cadrans de montre, et ainsi de suite. En dehors de cela, il existe d’autres fonctionnalités intelligentes telles que le contrôle de la musique et la respiration méditative guidée qui facilitent l’adoption d’un mode de vie plus sain.

La montre intelligente Boat Watch Enigma dispose également de huit modes, chacun pour différents types d’activités comme la course, la marche, l’escalade, le cyclisme, le basket-ball, le football, le badminton, le tennis de table et plus encore. Le Boat Enigma est également résistant à l’eau 3ATM, ce qui signifie que la montre peut être utilisée jusqu’à 30 m sous l’eau.