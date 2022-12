boAt et Netflix lancent des écouteurs sans fil Stream Edition en Inde

La marque audio indienne boAt s’est associée à Netflix sur un trio d’écouteurs sans fil. C’est la première fois que Netflix met officiellement son nom sur un produit audio remarquable.

Nirvana 751 ANC Stream Edition sont des écouteurs sans fil supra-auriculaires avec pilotes de 40 mm et ANC hybride. Ils disposent d’une connectivité Bluetooth 5.0 et peuvent annuler jusqu’à 33 dB de bruit extérieur. La durée de vie de la batterie est évaluée à 54 heures avec ANC et 65 heures sans ANC. La charge se fait via USB-C. Le Nirvana 751 ANC est disponible en noir, bleu et argent et coûte 3 999 INR (48 $).

Airdopes 411 ANC Stream Edition présente une conception intra-auriculaire standard. Les bourgeons contiennent des pilotes de 10 mm et se couplent via Bluetooth 5.2. Vous bénéficiez d’une suppression active du bruit et jusqu’à 17,5 heures de lecture avec le boîtier de charge. Les bourgeons sont résistants IPX4 et sont disponibles en noir, blanc et bleu. Le prix est fixé à 2 599 INR (32 $).

Les Rockerz 333 Pro Stream Edition sont des écouteurs tour de cou avec pilotes de 10 mm, Bluetooth 5.2 et 60 heures de temps de lecture. Les bourgeons disposent également d’un indice IPX5 et d’une charge rapide. Les Rockerz 333 Pro sont disponibles en noir et bleu et au prix de 1 299 INR (16 $).

Les trois écouteurs sans fil boAt x Netflix seront vendus via boAt India, Amazon, Flipkart et Myntra à partir du 20 décembre.

La source