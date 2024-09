Board masters : les palettes d’artistes comme œuvres d’art – en images | Art et conception

De la simple tache blanche de Piet Mondrian aux fioritures vives d’Egon Schiele, les palettes que les artistes utilisent pour créer leurs chefs-d’œuvre sont des créations mystérieuses et vibrantes à part entière (la palette de Picasso de 1961 a récemment atteint 56 250 £ aux enchères bien qu’elle soit en carton). Cinquante de ces petites œuvres d’art, enduites du spectre de peinture personnalisé de leurs propriétaires, ont maintenant été rassemblées dans un nouveau livre, dont beaucoup pour la première fois. « Une palette est à la fois une toile vierge intemporelle et l’œuvre d’art abstraite ultime », explique l’auteur du livre, Alexandra Loske, conservatrice du Royal Pavilion de Brighton. « C’est l’outil le plus intime et le plus personnel, et peut-être le plus proche que nous ayons jamais pu établir en relation avec un artiste décédé depuis longtemps. »