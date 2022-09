FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un shérif majeur de Floride qui a été nommé par le gouverneur Ron DeSantis après un massacre au lycée semble avoir menti lorsqu’il n’a pas révélé dans sa demande d’emploi qu’il avait tué par balle un autre adolescent à l’âge de 14 ans. et qu’il avait consommé du LSD, a constaté mercredi la commission d’éthique de l’État.

Le shérif du comté de Broward, Gregory Tony, devra maintenant faire face à une audience publique sur les accusations ou il pourrait poursuivre un règlement. La commission d’éthique pourrait recommander que Tony soit renvoyé par DeSantis, condamné à une amende ou censuré. L’audience n’a pas été programmée.

La commission a annulé une conclusion de son avocate, Melody Hadley, qui a conclu que les actions de Tony n’avaient pas violé les lois de l’État. L’avocat de Tony, Stephen Webster, a qualifié la décision de la commission de neuf membres de “sans précédent”.

“Bien que déçu par l’action de la Commission, mon client attend avec impatience une conclusion rapide d’innocence”, a déclaré Webster dans un communiqué.

DeSantis a nommé Tony shérif du deuxième comté le plus peuplé de Floride en janvier 2019, quelques jours seulement après son entrée en fonction. Il avait limogé le prédécesseur de Tony, Scott Israel, pour sa prétendue mauvaise gestion du massacre du lycée Marjory Stoneman Douglas en février 2018, une décision qui a été confirmée par le Sénat de Floride.

Le bureau de presse de DeSantis n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. DeSantis a récemment suspendu quatre membres du conseil scolaire de Broward après qu’un grand jury a découvert qu’ils n’avaient pas correctement supervisé les améliorations de sécurité liées à la fusillade dans l’école.

Un rapport du Florida Department of Law Enforcement publié plus tôt cette année a déclaré que Tony avait menti à plusieurs reprises sur ses demandes de police, notamment en omettant de divulguer qu’il avait tué par balle un voisin de 18 ans lors d’une bagarre en 1993 au domicile de sa famille à Philadelphie. Tony a été reconnu coupable d’avoir agi en état de légitime défense et a été acquitté, mais les demandes exigeaient la divulgation de toutes les arrestations criminelles, quelle que soit la décision du tribunal.

Les avocats de Tony ont fait valoir qu’en vertu de la loi de Pennsylvanie, les mineurs ne sont pas accusés de crimes mais «d’actes de délinquance», de sorte qu’il n’a pas d’arrestations criminelles. La fusillade a été découverte en 2020 par le site d’information Florida Bulldog.

Avant de devenir shérif, Tony a été embauché par le service de police de la banlieue de Coral Springs en 2005. Les enquêteurs de l’État ont découvert qu’il avait également faussement répondu «non» au questionnaire d’embauche de ce service lorsqu’on lui a demandé «Avez-vous déjà blessé ou causé la mort d’une autre personne?» » et « Avez-vous déjà participé à une bagarre avec une arme ?

Il a gravi les échelons jusqu’au rang de sergent avant de démissionner en 2016 pour diriger une société de conseil en police spécialisée dans la formation de tireurs actifs. DeSantis l’a nommé sur la recommandation du père d’une victime de Stoneman Douglas qui connaissait Tony depuis le gymnase où ils s’entraînaient tous les deux. Le processus de vérification a été achevé en une journée.

L’enquête a révélé qu’en 2003, Tony a répondu honnêtement qu’il avait déjà consommé du LSD à l’adolescence lorsqu’il a postulé pour un emploi au département de police de Tallahassee, sa première candidature aux forces de l’ordre. Après que cet aveu ait provoqué son rejet, les enquêteurs ont découvert que lors des demandes ultérieures de la police, Tony avait répondu «non» lorsqu’on lui avait demandé s’il avait déjà consommé ou manipulé des drogues hallucinogènes.

Les enquêteurs disent que Tony a également menti à plusieurs reprises sur les demandes de permis de conduire de la police et de la Floride en répondant «non» lorsqu’on lui a demandé si son permis avait déjà été suspendu. La Pennsylvanie a suspendu son permis en 1996 pour avoir omis de payer des contraventions. Tony a répondu «non» à cette question pour la dernière fois en 2019 lorsqu’il a demandé une nouvelle licence peu de temps après être devenu shérif.

Lors de la primaire démocrate d’août 2020, Tony a battu son prédécesseur, Israël, qui tentait de récupérer son emploi. En novembre, Tony a facilement battu son adversaire républicain aux élections générales pour remporter un mandat de quatre ans.

Terry Spencer, l’Associated Press