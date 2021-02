Les clients scandalisés de la Bank of America boycottent la banque après avoir appris qu’elle avait fouillé des centaines de comptes d’innocents à la demande du gouvernement dans le cadre de son enquête sur l’émeute du Capitole, en utilisant un large critère qui signifiait quiconque avait effectué une transaction à Washington ce jour-là. est tombé sous un microscope fédéral.

Tucker Carlson a révélé l’implication de la banque dans l’enquête sur son émission FOX News jeudi soir. Après avoir été contactée par le gouvernement, Bank of America a transmis les informations de 211 personnes.

Le gouvernement fédéral a demandé des informations, notamment:

Clients confirmés comme effectuant des transactions, soit par carte de débit sur compte bancaire, soit par carte de crédit, à Washington, DC, entre le 5 janvier et le 6 janvier

Achats effectués pour les RSVP d’hôtels et d’Airbnb à DC, VA et MD après le 6 janvier

Tout achat d’armes ou chez un marchand d’armes entre le 7 janvier et leur prochain séjour présumé dans la région de Washington aux alentours du jour de l’inauguration

Achats liés aux compagnies aériennes depuis le 6 janvier

Parmi les 211 personnes transférées par la banque, une a été interrogée par les forces de l’ordre et personne n’a été arrêté.

La banque n’a pas confirmé le nombre de comptes qu’elle avait consultés pour produire le 211 qu’elle avait remis, ni confirmé si elle avait été contrainte par une citation à comparaître ou un mandat de perquisition à remettre l’information.

Aujourd’hui, beaucoup appellent au boycott total de la banque, qualifiant sa coopération avec le gouvernement fédéral de «dépassement» qui porte atteinte à la confiance des consommateurs, et exigent de savoir comment les autres entreprises coopèrent.

DailyMail.com a demandé à Chase, Capital One, American Express, Citi, Mastercard, Airbnb, Uber et Lyft si eux aussi avaient transmis les informations des personnes qui se trouvaient près du Capitole le 6 janvier au gouvernement fédéral. Aucun n’a répondu.

Après avoir été contactée par le gouvernement, Bank of America a remis les informations de 211 personnes (image du fichier). Toute personne ayant effectué une transaction par carte de crédit ou de débit le 5 ou 6 janvier à Washington correspond au profil

Il y avait environ 15 000 personnes au Capitole le 6 janvier. Aujourd’hui, le gouvernement fédéral est à la recherche des personnes qui ont pénétré dans le bâtiment avec des armes. Ils les qualifient de terroristes nationaux et prévoient de peser les accusations les plus lourdes contre eux

La BoA refuse de donner des détails sur le nombre exact de comptes qu’elle a examinés, si le gouvernement a produit une assignation ou un mandat à leur encontre, ou même s’il les examine toujours.

Vendredi matin, la banque a déclaré à DailyMail.com dans un communiqué: « Nous ne commentons pas nos communications avec les forces de l’ordre.

«Toutes les banques ont la responsabilité en vertu de la loi fédérale de coopérer avec les enquêtes des forces de l’ordre dans le plein respect de la loi.

On ne sait pas qui a demandé à la banque de remettre les dossiers, si c’était le FBI ou le ministère de la Justice.

On ne sait pas non plus si des banques ont été invitées à remettre les dossiers des émeutiers en été qui sont descendus sur des bâtiments fédéraux à Portland, dans l’Oregon, ou à l’hôtel de ville de New York.

Il n’y a pas d’enquête générale, du FBI ou du ministère de la Justice sur ces incidents.

Des dizaines de manifestations ont eu lieu pendant des mois au cours de l’été et alors que collectivement, des milliers de personnes étaient impliquées, il est plus difficile de repérer un seul événement à grande échelle où il y a eu autant de violence qu’au Capitole le 6 janvier.

Aujourd’hui, beaucoup boycottent la banque et qualifient sa coopération avec l’enquête fédérale de «dépassement».

«Si vous êtes un client de la Bank of America et que vous étiez à Washington DC le 5 janvier et que vous avez acheté un muffin, ils ont fouillé avec le FBI dans votre compte bancaire pour voir si vous étiez un terroriste national».

QUELLE EST LA LOI? En vertu de la loi de 1978 sur le droit à la confidentialité financière, le gouvernement ne peut accéder aux données financières que par les moyens suivants; Assignation du grand jury

Autorisation du client donnant son consentement

Convocation administrative

Mandat de perquisition délivré en vertu des règles fédérales de procédure pénale

Assignation judiciaire

Demande écrite formelle On ne sait pas si l’un de ces éléments s’applique dans le cas de la remise des documents par Bank of America. La banque ne commente pas ce que le gouvernement fédéral lui a donné qui les a obligés à transmettre des données, le cas échéant. Tout ce qu’il dira, c’est: «Toutes les banques ont la responsabilité en vertu de la loi fédérale de coopérer avec les enquêtes des forces de l’ordre dans le plein respect de la loi.

«Cela vous semble-t-il exagéré? Légal?’ a demandé une personne.

Un autre a fulminé: « Les clients de la Bank of America qui ont visité Capitol pour exprimer leurs préoccupations devraient intenter une action contre la FED contre l’application de la loi et la Banque Overreach LAW! Violation des droits civils! ‘

D’autres exhortent la seule personne qui a été interrogée par le FBI après que la Bank of America ait donné ses informations au gouvernement fédéral pour poursuivre la banque.

Tucker Carlson, jeudi soir, a déclaré: «Il s’agissait des dossiers privés d’Américains qui n’avaient commis aucun crime; des gens qui, à notre connaissance, n’avaient absolument rien à voir avec ce qui s’est passé au Capitole.

« Mais à la demande des enquêteurs fédéraux, Bank of America a recherché dans ses bases de données des personnes correspondant à un profil spécifique », a-t-il déclaré.

De la personne qui a été interpellée pour un interrogatoire, il a déclaré: « Le FBI vous emmène pour un interrogatoire dans une enquête terroriste, non pas parce que vous avez fait quelque chose de suspect, mais parce que vous avez acheté des billets d’avion et visité la capitale de votre pays.

« Maintenant, ils vous transpirent parce que votre banque, à laquelle vous faites confiance avec vos informations les plus privées, vous a dénoncé à votre insu.

« Parce que Bank of America a fait cela, vous êtes traité comme un membre d’Al-Qaïda. »

Le gouvernement n’a pas encore retrouvé la moitié des 800 personnes qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier.

Bien que les émeutiers aient comploté une grande partie de la cascade sur les médias sociaux, et même si le FBI a mis en garde les bureaux extérieurs à ce sujet, rien n’a été fait pour l’empêcher.

Cinq personnes sont mortes ce jour-là et deux flics du Capitole – qui étaient malheureusement en infériorité numérique – se sont suicidés par la suite.