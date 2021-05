Bo Obama, chien de l’ancienne première famille, décède, annonce Barack Obama

L’ancien président Barack Obama a annoncé que le chien de sa famille, Bo, était mort samedi, affirmant que les Obama « avaient perdu un véritable ami et fidèle compagnon ».

« Pendant plus d’une décennie, Bo était une présence constante et douce dans nos vies – heureux de nous voir dans nos bons jours, nos mauvais jours et tous les jours entre les deux », a déclaré Obama dans un message sur Twitter accompagné d’une photo de lui courant côte à côte avec Bo à travers la Maison Blanche.

« Il a toléré toute l’agitation qui accompagnait le fait d’être à la Maison Blanche, avait un gros aboiement mais pas de morsure, adorait sauter dans la piscine en été, était imperturbable avec les enfants, vivait pour des restes autour de la table du dîner et avait de beaux cheveux. , » il a dit. « Il était exactement ce dont nous avions besoin et plus que ce à quoi nous nous attendions. Il nous manquera énormément. »

Bo, un chien d’eau portugais, a rejoint les Obama à la Maison Blanche en avril 2009, peu de temps après la prise de fonction d’Obama, selon la Fondation Obama.

Au cours de sa campagne, Obama a promis aux filles Sasha et Malia que la famille obtiendrait un chien après les élections, qu’il ait gagné ou perdu.

En 2013, les Obama ont ajouté un autre chien d’eau portugais, Sunny, à la famille.