SALT LAKE CITY — Bo Nix a contourné sa ligne offensive avec un message, a reculé de cinq pas pour se préparer, a laissé tomber son bras droit puis a regardé vers l’ouest en direction de la mer rouge à l’intérieur du stade Rice Eccles. Il a cherché son coordinateur offensif, Will Stein, avant de délivrer de nouvelles instructions d’emblée. Mais le dernier signal sonore n’était pas celui-là. Il a vu la couverture de l’Utah passer d’un front de trois à cinq et a écarté ses mains et battu ses bras avec le chronomètre de jeu à un chiffre.

Une pénalité inutile pour retarder le match avec 18 secondes à jouer au premier quart aurait gêné ce qui était déjà un début torride pour les Ducks n°8, mais Nix a gardé ses pieds en mouvement jusqu’au moment où il est entré en collision avec la course. retour Jordan James dans le champ arrière. Le ballon devait être cassé en cinq secondes et finalement deux secondes plus tard.

Le quart-arrière partant le plus expérimenté de l’histoire de l’université a dirigé le trafic et a finalement mis les 10 autres joueurs offensifs sur la même longueur d’onde, puis il a presque laissé tomber le ballon – littéralement – ​​alors qu’il rebondissait sur son genou gauche et revenait dans ses mains reconnaissantes. Nix a fixé ses yeux sur un James grand ouvert, si ouvert qu’il valserait facilement dans la zone des buts de l’Utah sans être touché lors d’un touché de 18 verges qu’il a presque oublié le ballon.

C’était le moment le plus pénible de ce qui s’est avéré être, vous savez, une sorte de jeu d’enfant pour Nix et les Ducks. Une brise de 35-6 pour les Ducks contre les Utes n°13.

Il y avait un million de choses différentes qui se passaient à ce moment-là, comme Nix l’a expliqué après le match, mais lui et ses Ducks ont vécu ce scénario précis à l’entraînement mardi, mercredi et de nouveau jeudi. Tous les maestros ont besoin de répétition pour maîtriser une mélodie, et c’est un moment qui résume la maîtrise de Nix.

« Nous sommes en bonne voie en ce moment », a-t-il déclaré.

Une victoire éclatante sur la route contre l’une des meilleures défenses du pays peut-elle être considérée comme un « moment Heisman » alors que le résultat n’a jamais vraiment été remis en question ? Quand il n’y a pas eu de volonté de dernière minute pour modifier le résultat du jeu qui devient viral ? Eh bien, si vous êtes l’architecte du démantèlement des doubles champions en titre de la conférence dans leur stade natal – arrêtant la séquence de victoires à domicile de l’Utah à 18 – cela aide certainement à lancer votre cause dans une autre stratosphère.

« Je veux le répéter : Bo Nix est le meilleur quarterback du pays. Juste pour être très clair », a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning. “Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute là-dessus.”

La victoire 35-6 contre le numéro 13 de l’Utah samedi après-midi était le dernier exemple d’antithèse de ce pour quoi Bo Nix était connu à Auburn : un quart-arrière libre, au style libre et intrépide qui pouvait transformer un jeu interrompu en un moment glorieux. « L’expérience Bo Nix » était un pendule qui se balançait sur le bras droit de l’ancien quart-arrière d’Auburn, qui était souvent mystifié par les décisions qui fonctionnaient de manière spectaculaire et les décisions qui échouaient de manière spectaculaire.

Maintenant dans sa dernière année de football universitaire, le quarterback de 23 ans est devenu l’un des quarterbacks les plus précis et les moins sujets au turnover du football universitaire. Ses chiffres contre la meilleure défense qu’il affrontera toute l’année étaient excellents – deux de ses échecs étaient des lancers parfaits contre son joueur de référence, Troy Franklin.

Nix était effacé après le match, trouvant des moyens de pinailler lors de sa performance de l’après-midi au cours de laquelle il a réalisé 24 sur 31 pour 248 verges et trois touchés au total.

“Je ne pense pas nécessairement que ce soit l’un de mes jeux les plus complets”, a-t-il déclaré.

Il voulait quelques lancers en retour qui le rongeaient encore. Il claque des doigts alors qu’il traverse des lancers manqués, des passes manquées, quelques troisièmes essais qui ont forcé les Ducks à quitter le terrain un jour où ils en étaient propriétaires.

Les adeptes du sport qui ont demandé plus de parité la reçoivent enfin au cours de la dernière année de l’ère des éliminatoires de football universitaire à quatre équipes. Et tandis que l’Oregon n’est pas étranger à faire partie de la conversation alors que les températures baissent et que la force des arguments d’horaire s’intensifie, cette équipe des Ducks s’échauffe exactement au bon moment.

Cela est dû en grande partie à la stabilité et au talent de Nix.

Lorsque Nix a quitté les plaines de l’Alabama pour les forêts verdoyantes d’Eugene, cette décision n’a pas été universellement accueillie. Nix a dû se réinventer dans l’Ouest. Il le savait. Lanning aussi. Tout ce qu’il a fait, c’est redonner l’image qu’il était l’homme le plus déroutant du sport au centre. Il y a un an, Nix a lancé 27 touchés, six interceptions et près de 3 400 verges. Grâce à ce départ de 7-1, Nix a jusqu’à présent cette année un ratio absurde de touché et d’interception de 21 pour 1.

Oui, 21 passes de touché et un maigre choix en huit matchs.

« Il se prend pour Goliath, et tu sais quoi ? Parfois, il joue comme ça », a déclaré Lanning.

Nix le pense peut-être, mais il ne le dit certainement pas. Du moins pas publiquement. Son jeu fiable, ses lignes de statistiques déséquilibrées, son évolution continue, essentiellement la totalité de The Bo Nix Experience, tout cela est proche d’un crescendo. Les Ducks doivent éviter les mines terrestres qui accompagnent chaque partie de novembre du calendrier Pac-12 s’ils veulent revenir au CFP pour la première fois depuis 2015, et être sûrs qu’il y en a beaucoup.

C’est pourquoi Nix ne mord pas à l’hameçon. Il ne vise pas le trophée Heisman ni même n’adhère au discours, choisissant plutôt de souligner les défauts de son propre jeu, mais son entraîneur-chef et ses joueurs le font pour lui. Lanning a déclaré à propos du discours sur Heisman qui continuera de tourner autour de son quart-arrière : « La preuve est dans le pudding. »

Nix a rejeté une question sur la discussion sur Heisman en disant que les anciens vainqueurs de Heisman provenaient toujours d’équipes avec une base solide, des équipes en compétition et dans le mix à l’automne. Il évolue dans les limites de l’offensive de l’Oregon, qui possède la deuxième meilleure attaque du sport.

“Je pense que nous avons une équipe Heisman”, a-t-il déclaré.

(Photo du haut de Bo Nix : Chris Gardner / Getty)