Bo Nix lance 4 passes TD pour mener le n°9 de l’Oregon devant Stanford 42-6

STANFORD, Californie (AP) – Bo Nix a lancé des passes de touché lors des quatre premiers entraînements de la seconde mi-temps et le numéro 9 de l’Oregon a surmonté un début fragile en marquant des touchés sur six des sept possessions pour battre Stanford 42-6 samedi.

L’Oregon (5-0, 2-0 Pac-12) a mis près de 20 minutes pour remporter son premier essai initial du match alors que les Ducks ont commencé lentement après la victoire émouvante de la semaine dernière contre le Colorado et avec une confrontation contre le numéro 7, Washington. le prochain match.

Mais l’Oregon a ensuite pris le dessus sur le match contre Stanford, surpassé (1-4, 0-3) et a évité ici une répétition d’une erreur similaire à celle d’il y a deux ans.

Nix a complété 27 des 32 passes pour 290 verges, mettant le match hors de portée au troisième quart. Il a frappé Terrance Ferguson sur 10 verges au quatrième essai lors du premier entraînement, Troy Franklin sur 46 verges lors du prochain entraînement, puis a lancé un 5 verges à Franklin pour porter le score à 35-6. Il a ajouté une passe de touché de 9 verges à Traeshon Holden au quatrième quart.

C’était trop pour le Cardinal lors de sa neuvième défaite consécutive contre une équipe classée – le tout à deux chiffres – depuis cette victoire 31-24 contre l’Oregon, numéro 3, il y a deux ans.

Stanford a joué à l’écart des Ducks tôt pour prendre une avance de 6-0 lorsque Joshua Karty a lancé son deuxième panier du match lors du premier jeu du deuxième quart.

Le Cardinal a organisé des entraînements marquants de 15 et 13 jeux et a limité l’Oregon à trois retraits lors des deux premiers entraînements. Les Ducks ont ensuite organisé des touchés consécutifs couronnés par une course de 30 verges par Jordan James et un 18 verges par Bucky Irving.

Camden Lewis a ensuite raté un panier de 38 verges lors du dernier jeu de la mi-temps pour maintenir le score à 14-6.

La défense des Ducks a fait le reste, retenant le Cardinal hors de la zone des buts.

Justin Lamson a débuté au poste de quart-arrière et a réalisé 11 sur 20 pour 106 verges avec 32 verges au sol en 22 courses avec trois sacs. Ashton Daniels est intervenu dans quelques situations de passes et est allé 3 en 4 pour 27 verges avec deux sacs.

LES À EMPORTER

Oregon : Une fois les Ducks lancés, Stanford n’a pas pu les ralentir. L’Oregon a réalisé trois jeux pour 6 verges au premier quart et n’a pas remporté son premier essai initial pendant plus de 20 minutes de jeu. Les Ducks ont ensuite réalisé 48 jeux pour 471 verges avec six touchés lors de leurs sept prochains entraînements pour prendre le contrôle.

Stanford : La première saison de l’entraîneur Troy Taylor à The Farm a connu un début difficile puisque le Cardinal a perdu quatre matchs de suite depuis sa première victoire à Hawaï. Stanford a perdu sept matchs de suite et 17 des 18 matchs de conférence.

SUIVANT

Oregon : visite le n°7 à Washington le 14 octobre.

Stanford : visite le Colorado le 13 octobre.

