Bo Jackson aide à couvrir les frais funéraires des victimes d’Uvalde

Après la fusillade de l’école d’Uvalde, la nation a été sous le choc et la communauté locale s’est retrouvée avec un chagrin insondable. Au milieu du chaos et des interrogations sur la réponse de la police, 21 funérailles étaient prévues et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé qu’un donateur anonyme paierait pour mettre au repos les 19 enfants et deux enseignants assassinés. Cette semaine, le donateur anonyme s’est rendu à Uvalde pour présenter un chèque au gouverneur Abbot de 170 000 $.

Bo Jackson aide à couvrir les frais funéraires des victimes de la fusillade d’Uvalde

Bo Jackson a été révélé comme le donateur qui couvrirait les frais funéraires avec son don de 170 000 $ à Uvalde. Selon ProFootballTalkJackson ne voulait pas des médias ou de la presse, il faisait juste ce qu’il pensait être juste.

“Je ne sais pas si c’est parce que je vieillis”, a déclaré Jackson, père de trois enfants et grand-père à l’approche de la soixantaine. “Ce n’est tout simplement pas bien pour les parents d’enterrer leurs enfants. Ce n’est pas juste. «Je sais que chaque famille là-bas travaille probablement d’arrache-pied juste pour faire ce qu’elle fait. . . . La dernière chose dont ils avaient besoin était de débourser des milliers de dollars pour quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver. Je ne veux pas transformer ça en quoi que ce soit [but] ce que c’est. j’essayais juste [with the donation] mettre un peu de soleil dans le nuage de quelqu’un, un nuage très sombre », a déclaré Jackson.

Une bénédiction pour les familles qui sont déjà aux prises avec tant de belles actions de la part de la légende Bo Jackson.