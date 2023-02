Bo Horvat et Elias Pettersson prêts pour la « dernière chevauchée » ensemble au match des étoiles de la LNH

Bo Horvat et Elias Pettersson ont parcouru toute la gamme des émotions avec les Canucks de Vancouver.

Sommets des séries éliminatoires. Défaites écrasantes. Et une saison 2022-23 misérable.

Malgré les nouvelles étonnantes de cette semaine, on quitterait la côte ouest, ils auront encore quelques chances de patiner les uns à côté des autres.

Échangé aux Islanders de New York dans le cadre de l’entente à succès de lundi, Horvat est toujours prêt à s’habiller pour la division Pacifique dans le cadre des festivités des étoiles de la LNH.

“Ça va être amusant et bizarre et génial en même temps”, a déclaré l’ancien capitaine de Vancouver jeudi lors de la journée médiatique ensoleillée de la ligue accentuée par la côte atlantique de la Floride servant de toile de fond de carte postale. “Je ne sais pas vraiment comment l’aborder ou comment en parler.”

« La dernière course, je suppose », a déclaré Pettersson, assis à quelques mètres à gauche de son ex-coéquipier. “C’est comme ça.”

Il y avait beaucoup de rumeurs entourant l’avenir de Horvat avec le club qui l’avait choisi neuvième au total au repêchage de 2013 alors que la désastreuse campagne des Canucks avançait.

Le joueur de 27 ans réalise une année record, ayant déjà égalé son sommet en carrière pour les buts (31) établis la saison dernière et progressant à un rythme de 90 points.

Vancouver a estimé qu’il était allé aussi loin qu’il le pouvait avec une offre de contrat pour l’agent libre sans restriction en attente.

Horvat, quant à lui, a estimé qu’il valait beaucoup plus.

Un échange semblait inévitable, mais quand il a été annoncé que les Canucks avaient envoyé leur chef à New York pour les attaquants Anthony Beauvillier et Aatu Raty – plus un choix de première ronde – la nouvelle a quand même été un choc.

“Vous ne pensez jamais à recevoir un appel commercial – jamais”, a déclaré Horvat, qui a sa femme et sa jeune famille avec lui dans le sud de la Floride. “Pour en obtenir un, c’était définitivement bizarre. Je ne savais vraiment pas comment le prendre.

Le natif de London, en Ontario, a signé son premier chandail des Islanders arborant ses nouveaux chiffres – le n ° 14 au lieu du n ° 53 – pour un fan jeudi après-midi.

“J’ai dû vraiment me concentrer pour écrire 14 au lieu de 53”, a déclaré Horvat avec un sourire.

Pettersson, moins enthousiaste à quelques mètres, a déclaré que les rumeurs entourant l’avenir de son désormais ancien coéquipier l’avaient préparé à ce qui allait arriver.

“Ce n’est rien que je puisse contrôler”, a déclaré le Suédois de 24 ans. “De toute évidence, tout le monde pensait que les choses se dérouleraient différemment, mais (ce n’est pas le cas).

“Maintenant, vous pouvez simplement regarder devant vous et ne pas penser à ce qui aurait pu arriver.”

Horvat chaussera ses patins pour la division Pacifique contre le Central lors de la première demi-finale du match des étoiles de samedi. S’ils se qualifient pour la finale, ils pourraient affronter quelques membres du nouveau club de Horvat si la division Metro progressait également. Il participera également au concours d’habiletés de vendredi

“Il n’a pas encore vraiment pénétré”, a déclaré Horvat à propos de l’échange. « Ça a été difficile, mais je vais évidemment chérir mon séjour à Vancouver.

“C’est triste, mais je suis vraiment excité pour cette nouvelle aventure.”

Il est également un peu mal à l’aise à l’idée d’entrer dans un nouveau vestiaire après avoir été échangé pour la première fois de sa vie.

“Vraiment impatient de rencontrer les gars et de prendre mes repères”, a déclaré Horvat. “(La semaine des étoiles) est géniale, mais je veux en quelque sorte la récupérer.”

“Je suis tellement nerveux”, a-t-il ajouté. « Vraiment, je le suis. C’est une ville que je ne connais pas encore. Je connais quelques gars, mais je rencontre juste tous les nouveaux joueurs et je m’habitue aux nouveaux systèmes et à tout – la culture là-bas. C’est vraiment énervant, je ne vais pas mentir. C’est différent pour moi.

Horvat a déclaré qu’Henrik et Daniel Sedin – les légendes des Canucks qui l’ont encadré et ont passé le flambeau du leadership après leur retraite – ont tendu la main après l’accord avec Long Island.

“Ils ont été très élogieux à mon égard et m’ont remercié pour tout le temps que j’ai passé là-bas”, a déclaré Horvat. « Et je les ai remerciés pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Ils m’ont préparé à être le joueur et la personne que je suis.

“À moins que nous ne rejoignions des équipes plus tard dans notre carrière”, a déclaré Horvat. “Vraiment excité de le voir.”

Les deux joueurs avaient le sentiment que ce n’était pas censé se terminer de cette façon.

“Difficile de voir cela se produire”, a ajouté Pettersson. « Mais les affaires sont les affaires.

“Au moins, nous obtenons un match de plus – et, espérons-le, deux matchs de plus.”

MCDAVID REGARDE EN ARRIÈRE

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a été invité à se remémorer le repêchage de la LNH en Floride en 2015 lorsqu’il a été sélectionné au premier rang.

« La boucle est bouclée… huit ans plus tard », a déclaré le meneur de la LNH pour les buts et les points. “Mon jour de repêchage, nous avons en fait loué des Sea-Doos et nous bombardions là-bas avec ma famille.”

Mitch Marner de Toronto (quatrième au total), Mikko Rantanen du Colorado (10e au total) et Troy Terry d’Anaheim (148e au total) sont les autres recrues de 2015 prenant part au match des étoiles de cette année.

LE RETOUR DE DEBOER

L’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Peter DeBoer, qui dirige la division centrale ce week-end, a fait ses débuts dans la LNH en Floride avec les Panthers en 2008 avant d’être congédié après trois saisons.

“Premier emploi dans la LNH, en quelque sorte éteint après trois ans”, a-t-il déclaré avant d’ajouter en riant : “Quand j’ai atteint la périphérie de la ville, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ici pensaient que je serais de retour comme entraîneur d’une étoile. jeu.”

—Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

