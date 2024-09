Bo Bichette va subir une opération chirurgicale pour un doigt fracturé

Le manager des Blue Jays, John Schneider, a déclaré aux journalistes (y compris Ben Nicholson-Smith de Sportsnet) cet arrêt-court Bo Bichette Bichette devrait subir une intervention chirurgicale pour réparer une fracture déplacée au majeur droit. Bichette a été placé sur la liste des blessés en raison de la fracture la semaine dernière, ce qui avait déjà mis fin à sa saison 2024, et Schneider a indiqué que Bichette « devrait être prêt à repartir » lors du camp d’entraînement de printemps en février.

Bichette, 26 ans, a connu la pire saison de sa carrière cette année, alors qu’il a dû lutter contre les blessures et l’inefficacité toute l’année. Le double All-Star a été limité à seulement 81 matchs cette saison en raison de plusieurs séjours sur la liste des blessés causés par des tensions au mollet cette année, et même lorsqu’il était suffisamment en forme pour jouer, il a frappé un médiocre .225/.277/.322 (70 wRC+) en 336 passages au bâton. C’est une ligne de frappe moins qu’idéale pour n’importe quel joueur régulier des ligues majeures, mais c’est particulièrement gênant pour une jeune star qui n’a jamais affiché un wRC+ inférieur à 120 dans sa carrière dans les ligues majeures avant cette année.

Avant la blessure de cette année, Bichette était l’une des stars les plus constantes de la ligue avec une moyenne au bâton de .299/.340/.487 (127 wRC+) en carrière avant la campagne 2024. Ce solide pedigree a suffi à générer un certain buzz concernant Bichette avant la date limite des échanges de cette année, alors que les Blue Jays se sont retirés de la course aux séries éliminatoires, bien que le club ait semblé hésiter à le vendre ou à vendre un autre joueur vedette. Vladimir Guerrero Jr. avant que les problèmes de blessure de Bichette ne viennent finalement étouffer toute possibilité de parvenir à un accord.

En ce qui concerne l’intersaison, les Blue Jays ont généralement indiqué qu’ils espéraient revenir dans la course en 2025, et si le club est vraiment déterminé à mettre la meilleure équipe possible sur le terrain pour la saison prochaine, il est difficile d’imaginer que cela soit possible tout en échangeant Bichette ou Guerrero cet hiver. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’un échange de l’une ou même des deux étoiles est impossible à un an de la fin du contrat des deux joueurs, et il semble probable que cette opération ne fera pas grand-chose pour dissuader les parties intéressées de poursuivre l’arrêt-court étant donné qu’il devrait être prêt à jouer d’ici le début du camp d’entraînement.

Les Blue Jays ont également fourni une mise à jour sur le statut du voltigeur central Daulton Varsho aujourd’hui, à la suite de son opération annoncée précédemment pour réparer une blessure à la coiffe des rotateurs de son épaule. Comme l’a noté Scott Mitchell de SportsCenteraucun dommage supplémentaire n’a été découvert lors de l’opération réussie de la coiffe des rotateurs de Varsho aujourd’hui, ce qui a conduit à une procédure standard. Cela dit, Toronto n’était pas disposé à s’engager à ce que Varsho soit prêt pour l’entraînement de printemps lorsque son opération a été annoncée pour la première fois, et Mitchell indique que même avec l’intervention terminée, sa préparation pour le début du camp est toujours incertaine.

Selon Mitchell, le calendrier actuel de Varsho le laisse « sur la bonne voie » pour être pleinement prêt pour ce printemps, même s’il évite tout contretemps pendant l’intersaison. Pourtant, même un début retardé de l’entraînement de printemps n’empêcherait pas nécessairement le voltigeur d’être de retour à temps pour faire partie de l’effectif du club pour la journée d’ouverture en 2025. Le joueur de 28 ans a connu une saison solide en 2024, affichant une moyenne de .214/.293/.407 (99 wRC+) dans la moyenne de la ligue tout en effectuant dix buts volés et en jouant une superbe défense au champ central.