Bo Bichette donne une « dose d’énergie » à l’offensive des Blue Jays alors que commence une période importante

TORONTO — En sixième manche, lorsque Bo Bichette a atteint le deuxième but, il a levé ses deux bras en l’air tout en regardant vers l’abri, comme le fait tout joueur des Blue Jays de Toronto lorsqu’il atteint le but. Bichette a répété le même geste de célébration au septième, cette fois au premier but. À chaque fois, Bichette venait de marquer le point égalisateur.

Le retour de Bichette dans l’alignement avec deux points produits après son absence de neuf matchs en raison d’une blessure au quad droit a en effet donné un coup de pouce nécessaire aux Blue Jays, qui sont revenus pour battre les Royals de Kansas City 5-4 vendredi soir au Rogers Centre. Cela nous a également rappelé à quel point l’arrêt-court de 25 ans, au milieu d’une saison en carrière, est irremplaçable pour les chances des Blue Jays de jouer jusqu’en octobre.

Qui d’autre? 🤩 Il est de retour! pic.twitter.com/4tAkOM5phy – Blue Jays de Toronto (@BlueJays) 9 septembre 2023

« C’est impressionnant ce qu’il peut faire dans la surface, mec », a déclaré le manager des Blue Jays John Schneider. «C’est comme un coup d’énergie instantané pour notre attaque. Il est vraiment très bon.

Les Blue Jays ont déjà été dans cette position. Au cours des deux dernières saisons complètes, ils ont eu besoin d’un mois de septembre brûlant pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires.

En 2021, les Blue Jays ont remporté 22 de leurs 31 derniers matchs, même s’ils ont quand même raté l’occasion de participer à un match 163 par une seule victoire. L’année dernière, les Blue Jays ont obtenu une fiche de 22-11 au cours des mois de septembre et d’octobre qui les ont vu assurer la première position de joker de la Ligue américaine et l’avantage du terrain. Dans les deux cas, il s’agissait du meilleur mois de matchs que l’équipe ait joué toute la saison, par pourcentage de victoires. Ils l’ont fait quand cela comptait le plus.

En raison de la saison inégale de cette année, le club s’est senti déséquilibré. L’offensive, en particulier, a connu des difficultés, faisant des coureurs échoués une forme d’art digne de sa propre exposition, à étudier et à admirer. Dans l’état actuel des choses, les Blue Jays s’accrochent à une place en séries éliminatoires, avec 1 1/2 match d’avance sur les Rangers du Texas pour la troisième place pour la wild card, bien que cela soit en grande partie dû à l’effondrement épique des Rangers ces derniers temps. perdre 16 de leurs 20 derniers matchs. Cela s’annonce serré pour les positions de wild card, ce qui signifie que les Blue Jays, une fois de plus, doivent trouver leur meilleur baseball au cours du dernier mois de la saison s’ils veulent garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Comment peuvent-ils faire ça?

« Cela a été une saison bien remplie avec beaucoup de réflexions à ce sujet », a déclaré Bichette avant le match. «Je pense que cela dépend simplement de la question interne de savoir si nous allons le faire ou non. Je n’ai pas de points clés pour vous. Nous devons juste le faire.

Ne vous y trompez pas, la victoire d’un point de vendredi n’était pas la meilleure des Blue Jays – et les jours diminuent pour que nous puissions le constater de manière cohérente – mais plutôt leur mélange familier d’occasions manquées en début de match et de matchs trop serrés pour- réconforter les dernières manches. Il a fallu quelques frappes et appels de balle chanceux et une blessure importante du releveur des Royals Austin Cox pour mener à un rallye de quatre points en septième manche qui a dissimulé certaines performances fragiles des releveurs de Toronto Trevor Richards et Tim Mayza, qui ont joué un rôle clé. chiffres, mais c’était suffisant pour faire le travail contre les Royals en dernière place.

« Restez concentrés et continuez à gagner des matchs », a déclaré Vladimir Guerrero Jr. à propos de l’état d’esprit de l’équipe.

Le partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi, a limité les Royals à un point – un circuit en solo de Dairon Blanco – sur trois coups sûrs en cinq manches avec huit retraits au bâton et un but sur balles. L’offensive, quant à elle, n’a pas pu faire grand-chose contre les releveurs de Kansas City jusqu’à la sixième manche lorsque Kevin Kiermaier a commencé avec un triple avant que Bichette ne conduise dans le point égalisateur avec un double RBI. Les Royals ont pris les devants 2-1 en septième lorsque Richards a cédé un triple RBI à Nick Loftin.



Bo Bichette réussit un doublé RBI en sixième manche. (John E. Sokolowski / USA aujourd’hui)

Après qu’Alejandro Kirk ait atteint la base sur un simple sur le terrain en sixième lorsque Cox a été blessé en essayant de sortir au début et que George Springer a ensuite marché sur un appel de swing vérifié qui s’est déroulé dans leur sens, Bichette a suivi avec un simple qui a de nouveau égalisé le match. Guerrero a ensuite enchaîné avec un doublé de deux points.

Le joueur de premier but des Blue Jays lutte contre un mal d’estomac qui se propage dans le club-house, et même s’il y avait des doutes quant à son potentiel de départ avant le match, il a déclaré à son manager : « Ce n’est pas grave si je vais là-bas et j’ai vomi là-bas sur le terrain, mais j’allais être là-bas avec mon équipe.

Ernie Clement a porté le score à 5-2 avec un simple RBI à coup sûr. Le rallye s’est résumé à une meilleure sélection de pitch, a déclaré Schneider.

« Nous pouvons le faire rapidement », a déclaré le manager. « Ce soir, nous l’avons fait. »

La blessure au quadriceps de Bichette fait suite à une tendinite rotulienne du genou droit qui l’a tenu à l’écart pendant 16 matchs, du 1er au 18 août. Bichette a ressenti une douleur pour la première fois lors du dernier match de leur série à Baltimore le 24 août, cinq jours après son retour de son premier passage sur la liste des blessés. Bien qu’il ne puisse pas le dire avec certitude, Bichette a déclaré que les deux blessures étaient « très probablement » liées.

Mais l’arrêt-court se sent « bien » maintenant, a-t-il déclaré, et son retour arrive à point nommé alors que les Blue Jays entament cette séquence de septembre où ils devront jouer à un rythme proche de 0,600 pour approcher les 90 victoires et se positionner. favorablement dans la course aux wild-cards.

Une fois que les Blue Jays auront terminé cette série gagnante contre les Royals, les Rangers, leur plus proche concurrent pour la dernière place de wild card, se rendront à Toronto pour ce qui pourrait bien être une série de quatre matchs déterminante en séries éliminatoires qui débutera lundi.

Alors que cette série se profile, compte tenu de ses blessures consécutives, ainsi que de l’importance de Bichette pour le club, on s’attend à ce que le personnel surveille de près sa charge de travail lors des premiers matchs suivant ce passage à l’IL, a déclaré Schneider. Il y a un plan élaboré, qui pourrait inclure un début au DH ou même un jour de repos, bien que Bichette ait déclaré qu’il espérait que la période d’assouplissement serait « terminée au moment où le Texas reviendra ».

Même si le retour de Bichette était une bonne nouvelle, les Blue Jays ont subi un coup dur, perdant le receveur Danny Jansen pour le reste de la saison régulière après avoir subi avec succès une opération chirurgicale à la fracture du majeur droit. Il n’y a pas de calendrier définitif concernant le rétablissement de Jansen, a déclaré Schneider, mais l’équipe est au moins prête à l’exclure pour le reste du calendrier.

« J’espère que nous jouerons un peu plus longtemps que la saison régulière », a déclaré Schneider.

C’est le but. La question de savoir si les Blue Jays y parviendront sera déterminée au cours des trois prochaines semaines. Ils ont deux années d’expérience qui leur montrent qu’ils peuvent s’imposer.

« C’est à ce moment-là qu’on découvre de quoi nous sommes faits », a déclaré Bichette. « Rien d’autre n’a d’importance jusqu’à présent. Tout se passe maintenant. »

(Photo de Bo Bichette : John E. Sokolowski / USA Today)