B&O Beosound Explore offre une conception robuste et une batterie de 27 heures

La société audio de renommée mondiale Bang & Olufsen a lancé un nouveau haut-parleur Bluetooth au design robuste.

Le bien nommé Beosound Explorer rejoindra un marché bondé de haut-parleurs Bluetooth et rivalisera avec Marshall, UE et Bose. Il est le premier à arriver avec un corps en aluminium anodisé de type 2, a une autonomie énorme et fait suite au Beosound A1 (2e génération).

Ce nouveau type d’aluminium, créé à l’usine Bang & Olufsen 5 au Danemark, offre une meilleure résistance aux rayures et est livré avec une sangle et un mousqueton pour le transporter ou l’accrocher presque partout. L’Explorer est également étanche à la poussière et à l’eau IP67, ce qui signifie qu’il est entièrement trempable dans l’eau douce.

B&O affirme qu’il s’agit de l’enceinte la plus durable jamais conçue par l’entreprise, et Christoffer Poulsen, vice-président de la gestion des produits, a déclaré: «Nous avons créé Beosound Explore pour être notre enceinte la plus robuste capable de résister aux éléments extérieurs. La qualité sonore exceptionnelle pour sa taille fait de Beosound Explore le compagnon idéal pour toute aventure. »

Ce son provient de deux haut-parleurs large bande de 1,8 pouces avec une capacité de basses de 59 dB malgré la taille compacte. Une grille découpée dans le châssis rond en aluminium offre un « son omnidirectionnel True360 », selon B&O.







Vous trouverez des commandes en haut pour la lecture et bien qu’il n’y ait pas de microphone à utiliser avec Amazon Alexa ou Google Assistant comme haut-parleur intelligent, il y a Bluetooth 5.2 et vous pouvez coupler stéréo si vous en avez deux. L’Explorer peut durer 27 heures à un « volume d’écoute typique », ce qui est plus long que de nombreux concurrents.

Le Beosound Explorer est disponible à partir d’aujourd’hui en noir anthracite et vert au prix de 179 £ / 199 $ US / 199 €. Il est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, au Canada et sur d’autres marchés.

Le coloris Grey Mist sera disponible à l’été 2021.