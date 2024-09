BNA Brewing à Kelowna ouvre un nouveau bar clandestin – Kelowna News

Il se passe quelque chose de nouveau et d’excitant chez BNA Brewing à Kelowna.

Les propriétaires Kyle et Carolyn Nixon ont ouvert un bar de style clandestin appelé Hello Darlin’, un bar secret à l’intérieur du bar qui met l’accent sur la country, la musique live et offre aux gens une expérience mémorable.

« Ce qui est amusant à propos de BNA, c’est que nous avons commencé avec BNA, puis nous avons fait BNA Bowl, puis BNA Burger et maintenant nous avons Hello Darlin’. C’est tout simplement excitant pour les gens de continuer à venir dans un endroit qu’ils connaissent, mais qui se réinventent en quelque sorte. C’était donc un peu notre idée avec celui-ci », a déclaré le copropriétaire Kyle Nixon.

« Nous n’avons pas fait beaucoup de musique live et beaucoup de DJ, donc cet espace nous donne un peu plus de flexibilité. C’est plus petit, 125 personnes, où nous pouvons organiser un peu plus l’expérience.

Castanet a récemment eu la chance de visiter le nouveau bar clandestin du BNA et de voir les centaines d’articles vintage triés sur le volet remplissant l’espace, créant une ambiance très unique pour le bar.

Nixon dit à Castanet que c’était un effort collectif de la part d’un certain nombre de membres du personnel pour y parvenir, ce qui a pris plus d’un an de recherche de produits vintage dans tout le pays.

«Je pense que l’un des meilleurs compliments que nous avons reçus est que c’est comme si c’était là depuis toujours. C’est donc un peu notre rêve, lorsque vous revenez du terrain de pétanque à BNA, vous vous demandez en quelque sorte : « Est-ce que cela était là depuis un moment ou ne l’ont-ils jamais utilisé ? C’est ce que nous recherchions, alors j’espère que les gens vivront cette expérience authentique », a déclaré Nixon.

La dernière expansion de BNA témoigne du succès de la famille Nixon, qui a remodelé la scène des bars de Kelowna avec BNA, Skinny Dukes, Bernie’s Supper Club and Cinema, ainsi que leur achat de Snowshoe Sam’s à Big White.

Ils ont également récemment acquis le Bohemian Cafe sur Bernard Ave.

« Ma femme et moi avons commencé dans l’industrie du bar, eh bien [in the] entreprise de restauration au début, à un très jeune âge. Nous en sommes obsédés. Nous sommes des passionnés de bars-restaurants, mais nous avons pu cultiver ici une culture de personnes qui voulaient nous rejoindre lors de ce voyage. Ainsi, lorsque vous entrez dans l’un de ces espaces que nous avons créés, il y a tellement de gens qui font cela. se produisent et nous sommes entourés de cette équipe de personnes qui nous inspirent », a déclaré Nixon

« Ma femme et moi sommes incroyablement fiers, comme je l’ai dit, plus fiers qu’un paon de pouvoir faire cela localement, dans la ville où nous sommes nés. Nous vivons un rêve et nous ne remercierons jamais assez Kelowna. »

Le Hello Darlin’ de BNA est ouvert de 20h30 à 2h du matin du jeudi au samedi et de 18h à minuit le dimanche.

« Certaines des personnes qui sont venues et certains des commentaires que nous avons reçus ont été une leçon d’humilité. Vous consacrez beaucoup d’efforts et de temps à un projet comme celui-ci et vous pouvez ensuite voir quelqu’un venir déguster une bonne bière fraîche », a déclaré Kyle.

« C’est littéralement ce sentiment que vous ne pouvez pas expliquer. C’est juste de la fierté. Vous vous sentez tellement heureux d’avoir travaillé sur quelque chose pendant si longtemps et que les gens l’apprécient réellement. »