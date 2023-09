BMW Vision Neue Klasse Concept présente le design et la technologie du futur

Après nous avoir épaté au CES 2023 avec le Concept Vision Dee aux couleurs changeantes et son HUD de réalité augmentée 3D, celui de BMW à venir Neue Klasse (ou nouvelle classe) de véhicules électriques franchit une nouvelle étape vers la réalité de la production dans le dernier concept Vision du constructeur automobile. Rencontrez la Vision Neue Klasse, qui porte bien son nom.

La Vision Neue Klasse rend simultanément hommage à l’héritage du design de BMW tout en préfigurant l’avenir de la marque. Il s’agit d’une berline – ce qui constitue une belle rupture avec l’assaut constant des multisegments et des SUV de ces derniers temps – avec une silhouette traditionnelle à trois volumes évoquant les berlines sport les plus emblématiques de BMW, comme la 2002le E30 Série 3 ou, mon préféré, la E46.

À l’avant, le traitement actuel de la calandre en dents de scie de Bimmer a été remplacé par une large réinterprétation horizontale de la calandre qui intègre les éléments de phares imprimés en 3D du concept. Comme un véhicule électrique ne nécessite pas une grande prise d’air avant, il s’agit principalement d’une touche esthétique qui, après avoir discuté avec des collègues, est l’élément le plus susceptible de faire ou de défaire votre opinion sur la conception du concept. Personnellement, je pense que ça a l’air fantastique.

La serre vitrée du concept comprend un toit totalement transparent et des vitres latérales intégrant des écrans à encre électronique qui indiquent l’état du véhicule et interagissent avec les ouvre-portes automatiques. La peinture blanc mat de la carrosserie de la Vision Neue Klasse contraste avec de grands éléments aérodynamiques en carbone forgé le long du bord inférieur du véhicule et de grandes roues de 21 pouces.

À l’intérieur, BMW fait un nouveau clin d’œil aux années 70 et 80 avec mon élément de design préféré, des sièges en velours côtelé jaune vif ! Les baquets ne sont pas très confortables, mais ils sont superbes à côté de la console centrale flottante du concept Vision. Le sol est recouvert d’un tapis shaggy à poils ras fabriqué à partir de matériaux recyclés et récupérés, et il n’y a pas un seul point de chrome ou de cuir dans cet intérieur durable.

Écran de vision panoramique BMW



Au centre du tableau de bord se trouve le grand écran tactile qui s’incline de manière ludique grâce à la technologie OLED en forme de parallélogramme. Comme le affichage circulaire dans les véhicules Mini de nouvelle génération, c’est le premier du genre. Alimenté par le logiciel BMW Operating System 9 de nouvelle génération, cet écran de forme étrange n’est même pas l’affichage le plus intéressant du cockpit de la Vision Neue Klasse.

En regardant vers la base du pare-brise, on découvre le nouvel écran BMW Panoramic Vision, un écran pleine largeur qui s’étend sur toute la largeur du pare-brise. Ceci est différent de la technologie d’affichage tête haute 3D présentée en avant-première sur Vision Dee – qui fera également son chemin dans la production en série de Neue Klasse.

Les photos ne rendent pas vraiment justice à l’écran Panoramic Vision. Cela a l’air incroyable en personne. BMW

Le tableau de bord du Vision NK est beaucoup plus bas que prévu, ce qui donne au Panoramic Vision un espace pour se faufiler sous le capot du capot. En pratique, cet écran ultra-ultra-large se trouve à peu près à la même hauteur que le groupe d’instruments numériques d’un véhicule BMW actuel – mais également beaucoup plus en avant – et ne bloque pas du tout la ligne de vue à travers le pare-brise.

L’affichage est hautement personnalisable avec des zones dédiées aux informations de conduite et d’état du véhicule, ainsi qu’à la navigation et aux notifications. Les conducteurs interagiront avec BMW Panoramic Vision via les commandes au volant et l’assistant numérique intelligent de BMW, qui intègre la commande vocale et l’apprentissage automatique prédictif. Par exemple, l’assistant numérique peut afficher plus d’informations lors d’une conduite assistée ou une conduite humaine moins dynamique en mode Sport.

BMW eDrive de sixième génération

Enfin, Vision Neue Klasse nous donne un aperçu des ambitions de BMW concernant sa technologie d’électrification BMW eDrive de sixième génération. Les chiffres spécifiques ne sont pas donnés pour le moment, mais BMW affirme que ses véhicules électriques Neue Klasse seront dotés d’une technologie de batterie nouvellement développée avec des cellules rondes avec une densité d’énergie 20 % plus élevée que les cellules prismatiques actuellement utilisées. Ceci, combiné aux progrès réalisés dans l’ensemble de la plate-forme et du groupe motopropulseur des véhicules électriques, se traduira par une augmentation de l’autonomie de 30 %, une recharge 30 % plus rapide et une efficacité 25 % supérieure à celle de la génération actuelle de véhicules électriques BMW, qui comprend le i4, iX, i7 et bientôt le i5.

Le groupe motopropulseur électrique sera fabriqué dans la nouvelle usine BMW de Debrecen en Hongrie, en utilisant davantage de matériaux de récupération, des matières premières produites avec moins de CO2 et « entièrement sans combustibles fossiles ».

Les détails sont encore vagues, mais BMW revendique jusqu’à 30 % d’augmentation de l’autonomie et du temps de charge pour sa technologie d’électrification de sixième génération. BMW

La Nouvelle Classe

La Vision Neue Klasse a été présentée au public ce week-end au Salon international de l’automobile IAA Mobility 2023 à Munich. La part de cette conception qui parviendra à la production reste un grand point d’interrogation, mais BMW confirme que bon nombre, sinon la totalité, des technologies, notamment BMW iDrive OS 9, l’écran Panoramic Vision, le HUD 3D de Vision Dee et bien d’autres. des pratiques de fabrication durables seront mises en œuvre lorsque les véhicules de production en série Neue Klasse prendront la route en 2025.