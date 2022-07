BMW vend des abonnements aux sièges chauffants dans certains pays

BMW vend désormais des sièges chauffants sous forme d’abonnement mensuel dans certains pays, reflétant une tendance croissante dans l’industrie automobile à verrouiller les fonctionnalités derrière un mur de paiement numérique.

En Australie, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, les propriétaires de BMW peuvent payer de 19 à 23 $ CA par mois pour accéder aux sièges chauffants avant ou de 504 à 540 $ CA pour l’activer en permanence.

Le matériel requis pour les sièges chauffants est déjà installé dans le véhicule, mais l’achat de la fonctionnalité via le ConnectedDrive Store de BMW déverrouille la fonctionnalité pour les utilisateurs via une mise à jour numérique.

Les autres fonctionnalités disponibles sous forme d’abonnement mensuel incluent les assistances automatiques aux feux de route, les volants chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance au maintien de voie et la caméra de tableau de bord intégrée. Le prix de ceux-ci varie entre 15 $CAN et 54 $CAN par mois.

Au Canada et aux États-Unis, le site Web de BMW n’offre aucun plan d’abonnement pour accéder aux sièges chauffants ou à d’autres fonctionnalités du véhicule.

Apple CarPlay, la fonctionnalité de projection téléphonique pour iPhone, était une autre fonctionnalité de BMW qui n’était auparavant disponible qu’avec un abonnement annuel de 100 $ CA, y compris pour les clients canadiens. Mais à la fin de 2019, la société a fait marche arrière en l’offrant désormais en tant que fonctionnalité standard ou disponible moyennant des frais uniques, selon le modèle.

BMW n’est pas le seul constructeur automobile à avoir verrouillé les caractéristiques du véhicule derrière un paywall. Fin 2021, Toyota avait annoncé que les propriétaires aux États-Unis ne pourraient pas utiliser le démarrage à distance avec leur porte-clés à moins de payer un abonnement de 8 $ US par mois.

Tesla verrouille également ses améliorations de performances et ses sièges arrière chauffants derrière un mur de paiement numérique. Sa fonction d’auto-conduite commence également à 99 $ US par mois.