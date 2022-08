BMW teste un nouveau groupe motopropulseur électrique Quad-Motor M xDrive

BMW a annoncé mercredi qu’elle développait et testait un nouveau système à quatre roues motrices M xDrive avec quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – utilisant un moteur modifié BMW i4 M50 coupé à quatre portes comme banc d’essai.

La taille compacte des moteurs électriques rend les configurations à deux moteurs – un pour chaque essieu – assez courantes parmi les véhicules électriques haut de gamme et hautes performances. Les configurations à trois moteurs sont plus rares, mais peuvent être trouvées sur certains Audi E-tron, GMC Hummer électrique et Tesla Modèle S des modèles. Ford a même construit un Mustang Mach-E 1400 à sept moteurs, conforme aux spécifications gymkhana ça me fait encore me gratter la tête. Cependant, le système à quatre moteurs de BMW est remarquable non seulement parce qu’il augmente la quantité de moteurs, mais aussi parce que tout rentre dans une berline.

Le châssis i4 M50 est normalement une affaire à deux moteurs, donc BMW a modifié la carrosserie avec de larges passages de roue pour s’adapter à deux fois plus de moteurs électriques en ligne avec les essieux avant et arrière hautes performances spécialement fabriqués. La suspension avant du prototype et le matériel de refroidissement du véhicule électrique ont tous deux été adaptés de BMW M3/M4 composants et également la modification requise. BMW n’a pas publié de spécifications pour les moteurs eux-mêmes, mais le i4 M50 standard produit une puissance combinée de 536 chevaux à polarisation arrière à partir de ses deux moteurs, donc vraisemblablement le prototype en contient plus que cela – mais probablement pas deux fois plus.

Le principal avantage du nouveau système est le contrôle. Une unité de commande centrale lit les conditions de la route, la position de la pédale, l’angle de braquage, les forces G et plus encore. Il peut envoyer précisément la bonne quantité de couple “via un embrayage multidisque et des différentiels aux quatre moteurs” et ensuite à chaque zone de contact avec une variabilité précise à la milliseconde.

Ce morceau avec les embrayages et les différentiels est étrange – on pourrait penser que dédier un moteur à chaque roue éliminerait le besoin d’un tel matériel. Nous devrons attendre que BMW donne plus d’informations pour savoir exactement comment elles sont utilisées.

BMW affirme que ce système de transmission intégrale M xDrive “extrêmement précis et extrêmement variable” permet un niveau d’agilité sans précédent, avec une vectorisation de couple très flexible qui contrôle le sous-virage et améliore le contrôle jusqu’à la limite d’adhérence. Le système récolte également des avantages dans des conditions de faible traction. Le constructeur automobile affirme que l’application sensible du couple d’entraînement sans latence permet des vitesses de virage nettement plus élevées, même sur des routes détrempées ou enneigées.

Et parce que chaque moteur peut également fonctionner comme un générateur de freinage régénératif, le prototype est capable de réinjecter de l’électricité dans la batterie jusqu’aux limites de la conduite dynamique, ce qui devrait au moins aider à préserver une certaine autonomie et à faire basculer la fête des performances.

Les tests ne font que commencer sur le concept, après des tests virtuels puis au banc, il faudra donc peut-être un certain temps avant de voir une voiture électrique BMW M propulsée par M xDrive à quatre roues motrices. La division M performance de BMW fête ses 50 ans cette année et se tourne vers l’électrification comme l’avenir de la conduite haute performance, à commencer par le bimoteur i4 M50 et iX M60 – qui ont tous deux pris la route plus tôt cette année – et le i7 M70 berline de luxe électriqueattendu l’année prochaine.