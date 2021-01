Les constructeurs automobiles mondiaux se tournent de plus en plus vers la Chine pour lancer leurs dernières voitures électriques. Le pays est le plus grand marché automobile au monde et le gouvernement a soutenu le marché des véhicules électriques avec des subventions et le déploiement d’une infrastructure de recharge de batteries.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, qui comprennent à la fois des voitures hybrides rechargeables et des voitures purement électriques, devraient augmenter de 40% cette année pour atteindre 1,8 million, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle l’année dernière ont augmenté de 10,9% à 1,367 million de véhicules malgré une baisse globale des ventes de voitures et la pandémie de coronavirus, a déclaré l’association.